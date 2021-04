Cuba intensifica acciones ante compleja situación epidemiológica

La Habana, 18 abr (Prensa Latina) Las autoridades sanitarias de Cuba intensifican sus acciones de cara a mejorar la situación epidemiológica que vive hoy el país caribeño, con un reporte de 100 fallecidos este mes por la Covid-19.

Buscamos soluciones, alternativas para revertir los resultados poco alentadores en el enfrentamiento a la pandemia en las últimas semanas, comentó el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán.



Tenemos un índice de letalidad 0,56 por ciento, y aunque el del mundo sea de 2,14 y América Latina registre un 2,42 ‘no estamos conformes, para nosotros es demasiado alto, y no trabajamos para esas estadísticas’, manifestó Durán.



Esa tasa –expresó el experto- no se corresponde con los esfuerzos realizados por el sistema de salud y los recursos que el Estado tiene en función de poner fin a la pandemia, que ya le quitó la vida a 525 personas desde marzo 2020, recordó.



En lo que va de abril -precisó Durán- 17 mil 235 ciudadanos enfermaron con el virus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, con un ritmo de mil 13 casos diarios.



Una vez más Durán llamó a la ciudadanía a no perder la percepción del riesgo, y en ese sentido comentó recientemente a Prensa Latina que ya la presencia de la enfermedad en Cuba rebasa el año, y las personas están agotadas y agobiadas, pero no queda opción que mantener el autocuidado.



La constante desinfección de las manos, el uso correcto del nasobuco y el distanciamiento físico constituye la mejor vacuna que tenemos, tal como lo expresó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo Durán. Tenemos más de una veintena de medicamentos de producción nacional para combatir la Covid- 19, hemos perfeccionado los protocolos a partir de los conocimientos adquiridos sobre la enfermedad y contamos con cinco candidatos vacunales, dos en fase III de ensayos clínicos en seres humanos.



Incluso –advirtió- los que ya estén vacunados deben cuidarse mucho también, al igual que el resto de las personas.



Sobre los casos pediátricos puntualizó que las familias deben reforzar el cuidado de los niños, no es posible, ejemplificó el epidemiólogo, que un lactante contagiado tenga más de siete contactos, tras realizarse la pesquisa.



De hecho, desde el comienzo de la pandemia, en esa categoría 605 enfermaron, argumentó el especialista.



Desde marzo de 2020 se contabilizan 11 mil 638 casos pediátricos, y el 92,4 por ciento se recuperó, acotó Durán, quien aclaró que no hay medidas exclusivas para el sector pediátrico de Cuba.



Las orientaciones para combatir la Covid-19 es de cumplimiento general, no hay distinciones, pues si los menores de edad son vulnerables, los de más de 60 también, enfatizó el epidemiólogo.



‘Las multas no son para castigar, aquí lo que tratamos todo el tiempo es de educar por todos los medios posibles’, sentenció el máximo responsable de la epidemiología en el país.