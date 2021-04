Proclaman resultados oficiales de balotaje en Ecuador

Quito, 18 abr (Prensa Latina) El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) proclamó hoy oficialmente los resultados de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, que preliminarmente dieron la victoria al candidato conservador Guillermo Lasso.

Los datos del conteo realizado a partir del cierre de las urnas, el pasado 11 de abril, fueron validados en Audiencia Pública Nacional de Escrutinios para las dignidades de mandatario y vicemandatario de la República, realizada por el CNE esta jornada.



Durante la lectura del reporte final, el secretario de la máxima instancia electoral, Santiago Vallejo, certificó que revisados los archivos, hasta las 08:00 (hora local) de hoy no existen recursos pendientes de resolver sobre los resultados numéricos ofrecidos.



Según los estimados, con un total de 13 millones 99 mil 150 personas registradas en el Padrón Electoral, los sufragantes fueron 10 millones 829 mil 823, para el 82,62 por ciento, mientras que el ausentismo alcanzó los dos millones 277 mil 634, equivalente a 17,38 puntos porcentuales.



Vallejo amplió que en la segunda ronda de elecciones presidenciales hubo 174 mil 349 votos en blanco, lo cual representa el 1,61 por ciento del registro y los nulos llegaron a un millón 761 mil 433, correspondientes al 16,26 por ciento.



Con esas estadísticas, el CNE ratificó que la coalición progresista 1-5 Unión por la Esperanza, representada por Andrés Arauz y Carlos Rabascall obtuvo cuatro millones 236 mil 515 votos, equivalentes al 47,64 por ciento de las boletas.



Por su lado, la alianza de centro-derecha 21-6 CREO-Partido Social Cristiano, cuya dupla fue Guillermo Lasso-Alfredo Borrero, terminó con cuatro millones 656 mil 426, para el 52,36 por ciento de los sufragios.



Una vez conocidos los datos, no hubo observaciones de los consejeros Esthela Acero, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verdesoto, quienes estuvieron de acuerdo con el informe final de escrutinios y votaron a favor del mismo.



‘Al no haber recursos pendientes lo que corresponde es proclamar los resultados’, aseguró Diana Atamaint, presidenta del órgano electoral.



Los miembros del pleno del CNE enfatizaron en que se cumplió con la voluntad popular expresada en las urnas el pasado domingo y la transparencia del proceso, pese a las dificultades impuestas por la actual situación sanitaria debido al avance de la Covid-19 en el país.



A partir de hoy corren los plazos para que las organizaciones políticas presenten los recursos pertinentes en contra de los resultados proclamados.