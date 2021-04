Un incendio forestal afecta a la universidad más antigua de Sudáfrica

Pretoria, 18 abr (Sputnik).- El incendio forestal que se inició este domingo cerca de la capital de Sudáfrica se extendió al campus y la biblioteca de la Universidad de Ciudad del Cabo, la más antigua del país, informó el periódico South African.



Las autoridades precisaron que el fuego comenzó en las laderas de la Montaña de la Mesa y aún no ha podido ser controlado.



«El incendio forestal se desató en la Montaña de la Mesa y hasta el momento no se ha logrado frenar su expansión», indicó el Gobierno local en un comunicado.

