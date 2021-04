Brasil autoriza ensayo clínico de potencial vacuna china antiCovid-19

Brasilia, 19 abr (Prensa Latina) La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil autorizó hoy la realización de ensayos clínicos con voluntarios de una potencial vacuna antiCovid-19 elaborada por el laboratorio chino Sichuan Clover Biopharmaceuticals.

Según un comunicado difundido por el órgano regulador, la Anvisa está autorizada para realizar pruebas de la fase dos y tres en el país.

La droga de Sichuan Clover es producida a partir de una combinación de proteínas con adyuvantes sintéticos que se utilizan para potenciar la respuesta inmunológica del organismo.



Debe ser administrada en dos dosis con un intervalo de 22 días y será probada en unos 12 mil 100 brasileños de 18 o más años de edad en los estados de Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte y Río de Janeiro.



Sichuan Clover valora probar el posible antídoto, bautizado como SCB-2019, en 22 mil voluntarios en América Latina, Sudáfrica, Bélgica, China, España, Polonia y Reino Unido.



Para la autorización, la Anvisa examinó datos de etapas anteriores de desarrollo de los productos, investigaciones no clínicas in vitro y en animales, así como antecedentes preliminares de pesquisas prácticas en marcha.



‘Los resultados obtenidos hasta el momento demostraron un perfil de seguridad aceptable de las vacunas candidatas’, indicó la entidad.



Después de los de AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Janssen y Medicago R&D, este es el sexto estudio en Brasil de un fármaco contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.



Hasta la fecha el gigante suramericano acumula 373 mil 335 pérdidas de vida y 13 millones 943 mil 71 infectados por el patógeno.