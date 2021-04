EEUU se queda atrás de China en inversiones en energía limpia, advierte Blinken

Washington, 19 abr (Sputnik).- Estados Unidos se está quedando atrás en comparación con China en cuanto a inversiones en energía limpia y puede perder la oportunidad de moldear el futuro del mundo de acuerdo con sus intereses, dijo este lunes el secretario de Estado (canciller) Antony Blinken, en un discurso.



«En este momento nos estamos quedando atrás, China es el mayor productor y exportador de paneles solares, turbinas eólicas, baterías y vehículos eléctricos, tiene casi un tercio de las patentes de energía renovable del mundo. Si no nos ponemos al día, Estados Unidos perderá la oportunidad de moldear el futuro climático del mundo de una manera que refleje nuestros intereses y valores, y perderemos innumerables trabajos para el pueblo estadounidense», advirtió Blinken.



El cambio climático es una prueba de la capacidad de Estados Unidos para liderar al mundo en el abordaje de la crisis climática y si Washington falla, no quedará gran parte del mundo, agregó.



El secretario de Estado también subrayó que el cambio climático exacerba todos los desafíos de seguridad que afectan al país en la actualidad.



Estados Unidos desafiará las prácticas de otros países en caso de que no se alineen con las estadounidenses, incluida la dependencia del carbón para una cantidad significativa de suministros de energía o la inversión en nuevas minas de carbón, dijo.



Según Blinken, cada país se enfrenta a dos desafíos: la reducción de las emisiones de carbono y la preparación para los impactos del cambio climático.



El presidente Joe Biden invitó a 40 líderes mundiales a participar en una cumbre climática virtual el próximo jueves y viernes, incluido el presidente de Rusia, Vladímir Putin, que está programado para hablar en el foro el jueves. (Sputnik)