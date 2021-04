El embajador de EEUU en Rusia descarta la opción de salir del país

Washington, 20 abr (Sputnik).- El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, se niega a salir del país a pesar de que el Kremlin le había aconsejado que volviera a Washington para mantener consultas con la Administración del presidente Joe Biden en el contexto de las recientes sanciones aprobadas por EEUU contra Rusia, informó el portal de noticias Axios, citando a dos fuentes familiarizadas con la situación.



«El embajador de EEUU en Rusia se niega a salir del país después de que el Kremlin le «aconsejara» que regresara a casa tras las nuevas sanciones impuestas por el Gobierno de Biden», comunicó el medio este martes.



Se precisa que Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, le recomendó a Sullivan que volviera a Washington para mantener consultas con la Administración de Biden, pero la posición del propio embajador estadounidense –según las fuentes– es de si el Kremlin «quiere que se vaya, tendrá que obligarle» a hacerlo.



El pasado 16 de abril, Ushakov informó a Sullivan de la respuesta que dará Moscú a las sanciones de Washington.



En particular, Rusia decidió prohibir la entrada en su territorio a ocho ciudadanos estadounidenses, incluido el fiscal general estadounidense Merrick Garland; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines; y el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Christopher Wray.



Rusia también le propuso al embajador estadounidense que partiera a Washington para consultas y solicitó que diez diplomáticos de EEUU abandonen el país.



EEUU impuso sanciones a 32 entidades e individuos rusos y expulsó a 10 funcionarios de la misión diplomática rusa el pasado 15 de abril.



Además, la Casa Blanca extendió las sanciones a la deuda soberana de Rusia, al prohibir a las instituciones financieras de EEUU participar en el mercado primario de bonos soberanos rusos en rublo, y de aquellos no denominados en rublo emitidos después del 14 de junio de 2021 por el Banco Central, el Fondo de Bienestar Nacional y el Ministerio de Finanzas de Rusia.



Con esas medidas Washington pretende castigar a Rusia por su supuesto papel en el ciberataque contra el proveedor de programas informáticos estadounidense SolarWinds y en la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, así como por haber ofrecido presuntamente recompensas a los insurgentes en Afganistán por asesinar a militares norteamericanos.



El Ministerio de Exteriores de Rusia declaró que la política de sanciones que aplica EEUU no se corresponde con los intereses de ambos países, e informó que Moscú responderá a las sanciones próximamente. (Sputnik)