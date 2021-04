Muchos ciudadanos no tienen memoria

Los políticos descarados se aprovechan de la falta de memoria de las personas. Se aprovechan de aquellos que vivieron los hechos y que no recuerdan lo que pasó, así como de aquellos que no vivieron lo que pasó y que tampoco se preocupan por informarse de lo ocurrido. Estos y otros factores son los que explican la posibilidad de algunos de volver a presentarse ante el electorado, a pesar que su paso por el gobierno no fue el más feliz.

Uno no comprende por qué hay personas que vivieron la administración 1994-1998 y, aún así, están dispuestos a votar por esa persona que gobernó en aquellos años. Han pasado solo veinte años y quienes tenían diez años en aquel entonces, hoy tienen más de treinta años; sin embargo, muchos de ellos ni siquiera se acuerdan de lo ocurrido y menos se han interesado por preguntar o leer los hechos que acontecieron en esa década del siglo XX.

Un hecho que da una idea del tipo de persona al que nos estamos refiriendo es aquel que intentó cerrar al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). Cualquiera que haya viajado al continente europeo, en el pasado y ahora, puede darse cuenta del valor estratégico que tiene el tren en ese continente, es decir, no hay que ser un estadista para comprender que una decisión de ese tipo no era adecuada; sin embargo, el gobernante de turno y sus diferentes Ministros fueron incapaces de ver más allá de un estado financiero y con el paso del tiempo, se ha reafirmado la torpeza de aquella decisión.

Otra decisión que evidencia el perfil del que ahora quiere volver a gobernar a Costa Rica fue la decisión de eliminar la nacionalización bancaria que se había dado en el año 1948. Ya lo habíamos comentado, la Junta Fundadora de la Segunda República decidió nacionalizar los bancos de la época porque esos entes financieros no admitían ningún tipo de orientación para favorecer a la producción; pues bien, en la actualidad esa es la realidad de nuestro sistema financiero, solo quieren otorgar crédito en aquellas actividades que les genera ganancias o como decían en aquel tiempo: los banqueros solo quieren financiar las importaciones de licor que, antes y hoy, dejan altas ganancias a un riesgo muy bajo.

Muchas de las instituciones creadas por su progenitor para favorecer el desarrollo de la sociedad costarricense las quiso cerrar. Estamos hablando del Consejo Nacional de Producción (CNP) o del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) que, finalmente, ha sido cerrado por el actual gobierno. Y qué decir de sus asesorías para favorecer a una empresa que tenía como objetivo competir con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el ámbito de las telecomunicaciones, es decir, otro ataque a una de las instituciones soñadas por su progenitor, bajo el argumento de la necesidad de modernizar al país.

Una persona que ha desdeñado el pensamiento y obra de su padre, mínimo, debería generar cierta desconfianza. Ello es especialmente relevante tratándose de un progenitor que impactó de manera profunda a la sociedad costarricense, es decir, en lugar de seguir sus pasos ha hecho todo lo posible por destruir su obra y eso es algo que merecería el repudio de cualquier persona normal y con un dedo de frente. Solo alguien que no conoce la historia costarricense puede considerar a este personaje para volver a gobernar al país.

La memoria es un privilegio de los seres humanos. Es una desgracia que una buena cantidad de ciudadanos no la utilicen a la hora de ejercer su voto y cuando hay personas que quieren, nuevamente, engañar al electorado con su discurso retórico. No es posible que más de veinte años después volvamos a cometer el mismo error y con la misma persona.

Con lo dicho anteriormente no pretendo legitimar o apoyar a los otros aspirantes. La verdad es que hemos llegado a un punto en que, lamentablemente, tenemos que elegir entre personas que son realmente malos candidatos; en otras palabras, los aspirantes competentes no quieren meterse en política y ahora, además, la aspiración a participar en la contienda electoral de los partidos políticos, ha vuelto a ser un asunto de personas con poder económico y no si son ciudadanos competentes para la función pública.

La memoria en política es muy importante para no cometer los errores del pasado. Pareciera que el ciudadano costarricense no quiere recordar, no quiere tener memoria, eso nos está llevando al despeñadero como sociedad.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com