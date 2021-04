PAC acusa que informe de Comisión no aporta nuevas pruebas en caso de financiamientos

San José, 19 abr (Elpaís.cr).- El informe de mayoría de la Comisión Investigadora contra el PAC no contiene ningún nuevo elemento, testimonio o argumento que justifique la enorme inversión de tiempo y recursos que implicó la apertura de dicho órgano legislativo.

Así lo afirmó la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Catalina Montero Gómez, en su informe de minoría al resaltar que los partidos de oposición, a pesar de las 23 sesiones de la Comisión, con más de 29 comparecientes en calidad de testigos bajo juramento, y un sinnúmero de documentos incluidos en el expediente, «no lograron acreditar la veracidad de ninguna de sus hipótesis iniciales».

“A la comisión fueron convocadas personas en representación del TSE, Contraloría General, Poder Judicial y Procuraduría General. La información que aportaron aclaró que en las campañas del 2002 y el 2006 no se presentaron irregularidades que ameriten una nueva investigación penal del Ministerio Público. Además, quedó totalmente claro que las únicas responsables por los hechos del 2010 son las personas ya condenadas”, expresó Montero Gómez.

El informe de la legisladora recomienda, ante la falta de nuevas pruebas, archivar la investigación realizada por la comisión especial debido a que las indagaciones realizadas:

Reiteró que no agregaron nuevos hechos de relevancia que involucren a otras personas del PAC, eventualmente responsables por el delito de estafa cometido en 2010, ya condenado por los Tribunales en 2016.

«No aportaron evidencias sobre la posibilidad de que, en la liquidación presentada por el PAC para los comicios de 2006 y 2002, se presentara una instrumentalización de los contratos por servicios especiales».

“La motivación de esta comisión, desde su creación, fue seguir promoviendo una campaña electoral de Todos contra el PAC basada en especulaciones. Básicamente intentaron deslegitimar y contradecir las conclusiones de los órganos institucionales competentes que analizaron las campañas electorales del 2002, 2006 y 2010. Pocas veces en la historia se ha visto un interés tan claro por tergiversar la realidad para adaptarla a los propios objetivos políticos”, afirmó la diputada.

Dijo que a pesar de que la comisión no logró los objetivos que esperaban los partidos de oposición, la legisladora considera que la información examinada justifica la creación de una comisión especial que realice un proceso de revisión de la legislación electoral sobre el financiamiento de los partidos políticos, la emisión de certificados de cesión y el posterior reconocimiento de gastos, así como los medios de pago utilizados para sufragarlos.

El informe de Montero Gómez resalta en un resumen:

Luis Antonio Sobrado, Presidente del TSE. 5 de agosto 2019

– Refutó por temeraria la denuncia de trato privilegiado o favorecimiento indebido en la investigación de la campaña electoral del PAC.

– Entregó un documento oficial que dice: “el Tribunal Supremo de Elecciones rechaza categóricamente la denuncia de uno de sus sindicatos según el cual Magistrados TSE favorecen al PAC”.

Marta Acosta, Contralora General de la República. 5 de agosto 2019.

– Las 6 denuncias ante el Ministerio Público, en el 2006, con delitos por simulación contractual; servicios no prestados; alteración de documentos; documentos falsos; gastos por servicios no prestados y gastos no erogados, corresponden a faltas atribuidas a los partidos PLN y PUSC.

– Dijo no tener ni información ni pruebas de que existieran conversaciones de funcionarios del PAC con la Contraloría General.

José Luis Alvarado Vargas, exfuncionario con 41 años de laborar en la Contraloría General de la República. 12 de agosto 2019

– Señaló como falso que Ottón Solís lo llamará para presionar y que, de haberlo hecho, lo habría denunciado.

– Reiteró que el proceso respondió a criterios técnicos, contables, rigurosos y no a un débil y rápido control, como se ha afirmado.

– Confirmó que no existen criterios fundados para investigar las liquidaciones del PAC de los años 2002 y 2006.

Jorge Chavarría, ex Fiscal General de la República. 30 agosto de 2019

– Indicó no recibir presiones de ninguna autoridad del PAC por las investigaciones de los años 2006 y 2010.

– Reiteró que con toda la prueba documental que se analizó concluyeron que no había mérito ni material probatorio para encauzar ni a Ottón Solís ni a Margarita Bolaños.

– Comentó que Epsy Campbell lo visitó, para hacer consultas generales, nunca para presionarlo ni procurar que beneficiarán a ninguna autoridad partidaria.

Alexander Valverde / Greysa Barrientos, fiscales responsables del caso, Poder Judicial. 16 de setiembre 2019

– Reafirmaron que, tras 4 meses de revisión de cientos de documentos y 281 testimonios, no encontraron nuevos elementos para formular una acusación en contra de Ottón Solís, Margarita Bolaños u otra autoridad partidaria, quienes no tuvieron responsabilidad en los hechos que condujeron a la condena penal.

Randal Aguirre, Procurador Penal de la República. 23 de setiembre 2019

– Recalcó que se realizó un extenso y riguroso trabajo con 281 testigos en todo el país, cuya información se recopiló en 481 filminas presentadas en el juicio.

– En las 1.600 páginas de la sentencia, solo un testigo indicó haber conversado con Margarita Bolaños.

– No se encontró ni una sola prueba para señalar un posible delito de las personas que conformaban Comité Ejecutivo Nacional y el Comando de Campaña del Partido Acción Ciudadana (PAC) durante la campaña electoral del año 2010.