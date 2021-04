Presidente de México considera necesario fortalecer América de Norte

México, 19 abr (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró hoy indispensable lograr una mayor integración con Canadá y Estados Unidos, más allá de los límites del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

En respuesta a una pregunta al respecto en rueda de prensa, el mandatario aclaró que esa integración debe ser sobre la base del respeto a la soberanía nacional, pero es muy necesaria.



Dijo que esa necesidad de fortalecer la región queda en evidencia ante el avance de la unión comercial, tecnológica y financiera de otras áreas -a las cuales no identificó- pero eso no nadie puede hacerlo solo, tiene que haber una apertura con reglas claras y con integración a partir de la igualdad.



Esto es indispensable pues no hay otra forma porque nos complementamos, pero aclaró que no basta el capital y la tecnología, sino que hace falta el trabajo, la fuerza laboral. Esa unidad significa poder crecer en cuanto a mercado interno, intercambio de mercancía, consumir más, y fortalecer el comercio mutuo.



Nosotros, dijo al respecto, tenemos mucho potencial en América del Norte, pero también en todo el continente para llevar esa integración a la práctica pues y hay condiciones inmejorables para lograrlo y fortalecer toda la región.