Maduro aprueba calcular prestaciones sociales en base a criptomoneda petro

Caracas, 2 may (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó el sábado el cálculo de las prestaciones sociales en base al valor de la criptomoneda petro, para defender su valor y proteger a los ingresos de los trabajadores de esa nación suramericana.



«Puedo anunciar hoy una propuesta que he aprobado, le están buscando su viabilidad financiera y económica, que es petrolizar las prestaciones sociales de los trabajadores públicos de la administración central, descentralizada y de las empresas públicas del Estado, llevarlas a petro para defender el valor real de las prestaciones sociales como vía de ahorro», expresó Maduro durante una alocución en el marco del Día Internacional del Trabajador.



De acuerdo al Gobierno, el petro tiene como referencia de valor el precio de la cesta venezolana de crudo.



Maduro manifestó que se trata de una fórmula de protección para hacer frente a la guerra económica que enfrenta esa nación caribeña.



El presidente también propuso que las pensiones sean calculadas en base al petro.



«Hay que buscar la viabilidad, porque si me pregunta si petrolizamos las pensiones yo diría listo, aprobado, pero hay que buscar la sostenibilidad»



Maduro pidió la conformación de una comisión para buscar mecanismos para enfrentar la inflación y resguardar el salario de los trabajadores.



«Conseguir nuevas fórmulas para el combate de la inflación, para el combate a los precios abultados, especulativos y ladrones, y para la defensa y la recuperación definitiva del salario de los trabajadores venezolanos», sostuvo.



De igual manera, dijo que este año recuperarán al más alto nivel el salario de los trabajadores venezolanos.



Maduro reconoció que hizo un esfuerzo mayor para incrementar el salario mínimo anunciado el 1 de mayo.



«Yo estuve pariendo recursos para poder decretar el nuevo aumento salarial, el cual tendrá impacto en todas las tablas salariales», acotó.



El Gobierno venezolano anunció que a partir del 1 de mayo el salario mínimo será de 7.000.000 de bolívares y el bono de alimentación de 3.000.000 de bolívares, para un salario legal de 10.000.000 de bolívares, equivalentes a 3,5 dólares de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.



Este incremento ocurre en medio de la hiperinflación que se registra en Venezuela desde mediados de 2016, que generó la devaluación del bolívar y a la utilización del dólar como referencial para el precio de casi todos los productos. (Sputnik)