Von der Leyen escéptica ante idea de suspender patentes de vacunas para mayor producción

Bruselas, 8 may (Sputnik).- Suspender las patentes de las vacunas anticoronavirus no resolverá el problema de su producción, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.



«En el corto y mediano plazo una suspensión de patentes no resolverá el problema» de la escasez de producción de vacunas, dijo.



Von der Leyen subrayó que el mundo necesita las vacunas anticovid ahora mismo, y para garantizarlas es necesario compartir las dosis fabricadas e invertir en ampliación de su producción.



A la vez afirmó que la UE debería estar «abierta para esta discusión».



El miércoles el presidente de EEUU, Joseph Biden, declaró que apoya la idea presentada por la India y Sudáfrica para que las empresas farmacéuticas que están produciendo vacunas contra el covid-19 liberen sus patentes y permitan una fabricación generalizada, de forma que los inmunizantes lleguen a todos los países y se pueda hacer frente a la pandemia. (Sputnik)