En Ecuador se rompe alianza entre sector de futuro presidente y Partido Social Cristiano

Quito, 15 may (Sputnik).- La alianza entre las agrupaciones de derecha Partido Social Cristiano (PSC) y Oportunidades (CREO), partido del presidente electo Guillermo Lasso, se rompió el viernes, tras el fracaso en la designación de Henry Kronfle para presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) pues los 12 legisladores de CREO no lo apoyaron.



«No podemos continuar aliados quienes sí tenemos palabra y firma que honramos», dijo el PSC en un comunicado tras el fracaso del acuerdo, que también estaba integrado por la bancada de 49 legisladores del movimiento Unidos por la Esperanza (UNES), que agrupa al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y otras organizaciones afines.



CREO y el PSC hicieron alianza para las elecciones presidenciales en las que Lasso ganó al candidato de UNES, Andrés Arauz.



En el comunicado, el PSC añadió que Lasso y su partido promovieron el acuerdo legislativo CREO-PSC-UNES-Independientes (legisladores no afiliados a partidos políticos).



Además sostuvo que CREO seleccionó a Kronfle como candidato para dirigir la Asamblea, a Paola Cabezas, de UNES, para la primera vicepresidencia del organismo y al independiente Virgilio Saquicela para la segunda vicepresidencia.



La sesión inaugural de la Asamblea Nacional de Ecuador para el período legislativo 2021-2025 se instaló pasadas las 10:30 local (15:30GMT) y hasta las 17:00 local (22:00 GMT) los legisladores no lograban la mayoría de 70 votos requeridos para designar a su presidente y a los dos vicepresidentes.



Tres intentos de votación fracasaron, en los que los mocionados para la Presidencia de la legislatura fueron Kronfle, el legislador del movimiento indígena, Salvador Quishpe, y la legisladora de ese mismo movimiento Rina Campain.



A Kronfle le faltaron dos votos; a Quishpe, 26; y a Campain 46.



La Asamblea tiene un total de 137 legisladores y para elegir a sus autoridades se requiere de mayoría absoluta, es decir 70 votos.



Tras los tres intentos fallidos, la Asamblea entró en un receso hasta las 18:00 local. (Sputnik)