Escasez de combustible en sureste de EEUU puede prolongarse

Washington, 15 may (Prensa Latina) La escasez de combustible en el sureste de Estados Unidos, ocasionado por el ciberataque contra el principal oleoducto del país, se mantiene hoy en varios lugares y es posible que se prolongue por varios días.

Tal situación es resultado de las compras de pánico provocadas por la reciente interrupción del Oleoducto Colonial, según indicaron analistas al diario The Hill, en su versión digital.

De acuerdo con GasBuddy, un sitio web que rastrea los precios de la gasolina utilizando fuentes de colaboración de datos, hay una grave escasez en estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Georgia.



En tanto, añade, el 90 por ciento de las estaciones en Washington DC también se quedaron sin combustible durante una parte del viernes.



Hasta el viernes por la tarde había ‘sequía’ en el 65 por ciento de las estaciones en Carolina del Norte, el 48 por ciento de las de Carolina del Sur, el 47 por ciento de las de Georgia y el 45 por ciento de las de estaciones en Virginia, según GasBuddy.



El portavoz del Oleoducto Colonial, Eric Abercrombie, advirtió a los clientes minoristas que no esperen un regreso inmediato a la normalidad, incluso cuando anunció la restauración completa del servicio el pasado miércoles por la noche.



Después de este reinicio, la cadena de suministro de entrega de productos tardará varios días en volver a la normalidad y algunos mercados pueden experimentar interrupciones intermitentes del servicio durante este período de puesta en marcha, precisó.



El Oleoducto Colonial ‘moverá tanta gasolina, diésel y combustible para aviones como sea posible con seguridad’, apuntó en una declaración.



Los analistas consultados por The Hill coincidieron en que los problemas en el suministro se deben, en gran parte, a las compras de pánico y el acaparamiento que siguió al cierre de conductoras de Oleoducto Colonial.



El portavoz de la Asociación Estadounidense de Automóviles, Devin Gladden, dijo a ese diario que todavía tomará un poco más de tiempo para volver a la normalidad, ya sea este fin de semana o a principios de la próxima.



Los republicanos aprovecharon la noticia de la escasez de gasolina para criticar a la administración, mientras el presidente estadounidense, Joe Biden, pidió a las personas no entrar en pánico ni acumular gasolina.



El Departamento de Seguridad Nacional emitió dos exenciones de una ley que requiere que los barcos estadounidenses realicen el envío entre puertos locales, en un intento de aliviar el problema del suministro de combustible, y la Agencia de Protección Ambiental levantó temporalmente un requisito sobre qué tipo de gasolina se puede vender en algunos estados.