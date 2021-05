Papeletas enormes y cientos de candidatos: así será la «mega elección» en Chile

Santiago, 15 may (Sputnik).- Un total de 14.900.089 chilenos están habilitados para acudir a las urnas este sábado y domingo para votar en la denominada «mega elección», debido a la gran cantidad de cargos a elegir y el enorme número de aspirantes.



Este fin de semana los chilenos elegirán 345 alcaldes, 2.252 concejales municipales, 16 gobernadores regionales y 155 convencionales constituyentes. En total, 2.768 cargos a lo largo del país.



Para estos cuatro cargos hay más de 15.400 aspirantes. Nunca antes se habían registrado tantos candidatos para una misma jornada de elección, por ende, no será un proceso sencillo ni expedito. A los votantes se le pasará cuatro papeletas y en algunas comunas, estas serán casi una sábana.



Por ejemplo, en Pudahuel, una comuna de la zona norte de Santiago, la papeleta de constituyentes tendrá 59 nombres y la de concejales, 103. Debido a que esto pueda generar demora y largas filas en los locales de votación, Chile determinó que por primera vez en la historia las votaciones se realizarán en dos jornadas.



Para evitar aglomeraciones y contagios de covid-19, los electores podrán decidir si quieren ir este sábado o este domingo a su local de votación establecido. En total se dispusieron 184.000 urnas en 46.000 mesas de votación de 2.700 establecimientos en todo Chile.



El horario de la votación será para ambos días de 08:00 (12:00 GMT) hasta las 18:00 (22:00), y el domingo después del cierre de urnas comenzará inmediatamente el conteo de votos. La primera papeleta en ser contada será el voto de constituyente, informó el Servicio Electoral de Chile (Servel).



Resguardo



La seguridad de la jornada está a cargo, como en todas las votaciones, de Carabineros (policía militarizada), dependiente del Ministerio del Interior, y de las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio de Defensa.



Carabineros implementó un patrullaje preventivo con 13.500 funcionarios desplegados en todo el país, con funciones de resguardo, prevención de delitos, ayuda y orientación a los votantes, control de tránsito y levantamiento de perímetros de seguridad en los locales más concurridos.



Además, la policía usará helicópteros, automóviles y drones para el patrullaje.



A su vez, Defensa dispuso que las Fuerzas Armadas desplieguen 23.000 efectivos de las distintas ramas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) para cumplir labores de resguardo en los recintos de votación.



En esta oportunidad, los militares cumplirán una labor inédita y fundamental: deberán velar por el cuidado de las urnas durante la noche del sábado al domingo.



Desde algunos sectores ciudadanos, principalmente en redes sociales, se hicieron llamados a preferir el día domingo para votar, aludiendo a una supuesta desconfianza de la labor que puedan ejercer las Fuerzas Armadas durante la noche.



Esta semana el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, afirmó en conferencia de prensa: «Quiero ser enfático. Nuestras Fuerzas Armadas cuentan con la preparación y profesionalismo para cuidar y garantizar que este proceso sea totalmente correcto e impecable».



Constituyentes



Si bien, la elección de alcaldes, concejales y gobernadores será importante sobre todo para medir las fuerzas que ostentan los partidos políticos y las distintas coaliciones, los ojos de los medios de comunicación y de la ciudadanía estarán puestos principalmente en los constituyentes que redactarán la próxima carta magna de Chile.



Fruto de las protestas ciudadanas del denominado «estallido social» que nacieron en octubre de 2019, el país gestó un proceso constituyente que comenzó con el plebiscito nacional de octubre de 2020, donde la opción Apruebo nueva constitución ganó con un 78 por ciento de los votos.



Un total de 1.373 personas aspiran a integrar la asamblea, de los cuales 649 son mujeres y 629 hombres. Como la convención deberá conformarse obligatoriamente con paridad de género, se implementó un sistema de corrección. Si en un distrito electoral un género queda sobrerepresentado, se dejará fuera al candidato electo con menos votos y será reemplazado por un compañero de su mismo pacto electoral del sexo subrepresentado.



Asimismo, se estableció que de los 155 escaños de la asamblea, 17 están reservados para candidatos pertenecientes a uno de los 10 pueblos originarios reconocidos por Chile.



Hay 95 candidatos optando a uno de estos 17 cupos, y podrán votar por ellos solo los electores que tengan reconocimiento indígena en el Servicio Electoral, que según cifras entregadas por el organismo, son 1.239.295 personas. Ellos podrán decidir si votan por las candidaturas comunes a constituyente, o por las candidaturas indígenas.



Entonces ¿Quiénes puede votar este fin de semana? Chilenos y extranjeros que tengan cumplido los 18 años de edad el día de la votación. En el caso de los extranjeros, deben llevar viviendo más de cinco años en el país.



A pesar de que la legislación chilena permite el voto desde el exterior, en esta oportunidad los chilenos afuera no podrán sufragar debido a que el Congreso rechazó hacer válida la ley para las candidaturas a constituyente, y sólo se permiten en votaciones a presidente o plebiscitos nacionales.



A raíz de la pandemia de covid-19, y para evitar aglomeraciones en las oficinas del Registro Civil, las autoridades permitieron que los electores se presenten a votar con su cédula de identidad vencida a partir del 1 de octubre de 2019.



La mascarilla es obligatoria en todos los recintos y las autoridades recomiendan encarecidamente que cada persona lleve su lápiz pasta azul, para evitar el traspaso del virus. (Sputnik)