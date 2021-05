Avanza en Cuba estudio de proyectos de vacunas anti-covid-19 Abdala y Soberana 02

La Habana, 15 may (Sputnik).- Con la puesta en marcha del estudio de intervención masiva de los proyectos vacunas anti-covid-19 Abdala y Soberana 02, miles de cubanos reciben desde el 12 de mayo la primera dosis de estos fármacos en su última fase de ensayo clínico, intentando frenar la propagación de la enfermedad.



«La aplicación de este estudio de intervención ha sido acogida con mucho apoyo por parte de la comunidad, los vecinos que se atienden en nuestro policlínico están asistiendo a los consultorios, confiados en que este proyecto vacunal cubano ayudará a frenar la pandemia del covid-19», comentó a Sputnik la doctora Florángel Urrusuno, directora del policlínico 13 de marzo, ubicado en el este de La Habana.



Sputnik realizó un recorrido por áreas de este policlínico, uno de los tres ubicados en Alamar, una comunidad enclavada a unos 15 kilómetros al este de La Habana y donde habitan más de 90.000 personas, que acoge el proceso de vacunación contra la enfermedad covid-19.



Esta institución médica atiende a una población de 32.900 personas, de los cuales 22.151 -con más de 19 años de edad- participarán en los próximos 10 días del estudio de intervención con el medicamento Abdala, desarrollado en Cuba por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), informó Urrusuno.



Hasta el momento en Cuba se han infectado con el nuevo coronavirus, causante del covid-19, 123 221 personas y 796 han fallecido, según los datos de este sábado del Ministerio de Salud.



De frente a la comunidad



Durante la visita a un consultorio del médico de la familia en esa área, Sputnik conversó con Thalía Llano, médico comunitario y residente de segundo año en la especialidad de Medicina General Integral, responsable de la atención primaria de 1.008 personas, de los que se vacunarán 748 en esta etapa.



«La gente está desesperada por vacunarse, están contentos con esta aplicación del proyecto Abdala y hasta ahora todo está saliendo muy bien», subrayó a esta agencia la doctora Llano.



También ofreció sus impresiones Digna Pavón, una anciana de 88 años, afectada por bronquiectasia en los dos pulmones e hipertensión arterial, minutos después de recibir el medicamento Abdala.



«La vacuna no me dolió nada, estoy muy tranquila, y esto que hacen los médicos lo veo muy bien porque están buscando proteger nuestra salud y evitando que esta enfermedad se siga propagando. Confío mucho que con el favor de la ciencia y de Dios está pandemia se acabe», dijo Pavón.



Prevenir y educar



Para la doctora Santa Díaz, jefa del Grupo Básico de Trabajo del policlínico 13 de Marzo, en Alamar, prevenir y educar a la población es la mejor manera de frenar los contagios del covid-19.



«En nuestro policlínico tenemos 27 consultorios del Médico de la Familia que trabajan directamente con la comunidad, cumpliendo las medidas y protocolos, incluidas charlas educativas, y contamos con un apoyo sostenido de la población. Nuestra labor es básicamente preventiva y educativa para evitar aumenten los casos de contagio», comentó.



Opinó que con este estudio de intervención con el proyecto de vacunas Abdala disminuyan los casos de contagio y los que se infesten «lo hagan con síntomas menos agresivos y no lleguen a situaciones críticas».



«La gente está de fiesta con esta vacunación, médicos, enfermeras, estudiantes de medicina, trabajadores de la salud, y la población en general, todos están involucrados y con muchas esperanzas que resulte exitosa en su aplicación», agregó la doctora Díaz.



Cuba cuenta en este momento con seis proyectos de vacunas contra el covid-19, tres de ellos desarrollados por el Instituto Finlay de Vacunas –Soberana 01, 02 y Plus-, dos por el CIGB –Abdala y Mambisa-, y uno en colaboración China –Pan-Corona-, que enfrentará distintas cepas del coronavirus SARS-CoV-2. (Sputnik)