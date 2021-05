Ejército israelí informa haber atacado la casa del vicejefe del buró político de Hamás

Tel Aviv, 15 may (Sputnik).- La Fuerza Aérea de Israel atacó la casa del vicepresidente del buró político del movimiento palestino Hamás, Jalil al Haya, comunicó el servicio de prensa del Ejército israelí.



«Un caza atacó recientemente la casa de Jalil al Haya, vicepresidente del buró político de Hamás, el edificio sirvió como una infraestructura terrorista», dice el comunicado.



Horas antes se informó que un ataque de la Fuerza Aérea israelí destruyó un edificio que albergaba oficinas de medios extranjeros en Gaza, incluidas las de Associated Press y Al Jazeera.



El Ejército israelí indicó que el movimiento palestino Hamás usaba el edificio con fines militares, en particular allí se encontraban oficinas de sus servicios de inteligencia.



Al mismo tiempo aclaró que a todos los civiles, que se encontraban en el edificio, les advirtieron del ataque y les dieron tiempo para la evacuación.



El 10 de mayo se agravaron los enfrentamientos armados en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza tras vencerse el ultimátum del movimiento Hamás que exigía retirar a los militares y policías israelíes de la Explanada de las Mezquitas y del barrio de Sheij Jarraj, en Jerusalén, donde las autoridades israelíes decidieron desalojar a varias familias palestinas para entregar sus predios a colonos judíos.



A partir de entonces, según los datos del Ejército de Israel, desde Gaza se dispararon hacia el territorio israelí unos 2.200 cohetes, la mitad de los cuales fueron interceptados por el sistema antiaéreo israelí Cúpula de Hierro, y unos 380 cayeron en el territorio del enclave.



Los ataques contra Israel dejaron ocho civiles y un militar muertos.



En represalia las fuerzas israelíes realizaron centenares de bombardeos contra la Franja de Gaza que, de acuerdo con la información de las autoridades sanitarias de Palestina, provocaron la muerte de 139 personas y más de 1.000 resultaron heridas. (Sputnik)