En bicicleta, scooter y hasta con mascotas: así llegan los chilenos a la «mega elección»

Santiago, 15 may (Sputnik).- «Vine temprano porque no me gusta dejar las cosas para última hora», dijo a esta agencia Luis Insunza, un trabajador del sector de la tecnología que llegó a las 10:00 de la mañana (14:00 GMT) a la comuna de Providencia, en el sector oriente de Santiago de Chile, para participar de la denominada «mega elección» de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes.



Debido a la pandemia del covid-19, por primera vez en la historia de Chile se realizó una jornada de votación en dos jornadas, este sábado y domingo, para evitar aglomeraciones y contagios. Y a pesar de tener dos días disponibles, miles de personas como Insunza llegaron a las urnas temprano este sábado para cumplir con su deber cívico.



«Estoy acostumbrado (a llegar temprano). Tengo 30 años y voto desde los 18. Me gusta acudir a esta hora porque no hay tanta gente. De hecho, para el plebiscito nacional de 2020 hice lo mismo», recordó.



El joven es vecino de la comuna de Providencia y, debido a la cercanía del lugar, salió de su casa montando un scooter eléctrico, un vehículo que ha registrado un incremento importante de ventas en los últimos años en el país. «Me es cómodo usarlo. Pude entrarlo al local y no me pusieron ningún problema», señaló.



En la misma comuna votó Cristóbal Polanco, un abogado que llegó pedaleando hasta el establecimiento, aprovechando de hacer deporte y ejercer sus derechos civiles al mismo tiempo. «Es bueno llegar temprano porque hay poca gente. De hecho, en mi mesa de votación no había fila, llegué y pasé», afirmó a Sputnik.



El jurista contó que en su local de votación casi no había ningún elector, y que ni siquiera tuvo que hacer fila para sufragar. «Yo vine a este mismo lugar el plebiscito de octubre de 2020 y a esta hora ya estaba lleno», afirmó, aunque aclarando que en esa oportunidad no había dos días para votar.



Sin estar inscrita en el padrón y ni siquiera con derecho a voto. Así llegó «Chica» a Providencia, una perrita de dos años que no fue a sufragar, sino a acompañar a Javiera Ortíz, su dueña.



«Aunque venir a ejercer el voto es un deber, nosotras aprovechamos para poder pasear y salir del encierro un rato. Hacer actividad física en un año que hemos pasado encerrados es muy importante», dijo Ortíz a Sputnik.



El torpedo



A Nicolás González le ha tocado varias veces ser vocal de mesa (ciudadanos escogidos aleatoriamente para recibir y contar los votos) durante procesos eleccionarios, y por esa experiencia esta vez fue elegido presidente de su mesa.



González explicó a esta agencia que si bien la concurrencia fue bastante menor durante las primeras horas de la apertura de urnas, 08:00 horas (12:00 GMT), pasado las 11:00 (15:00 GMT) el flujo comenzó a aumentar de manera importante.



«La gente que ha venido se comporta de manera muy correcta. Todos muy respetuosos con las medidas sanitarias de la pandemia, portando sus mascarillas, utilizando el alcohol gel que se dispensa acá y manteniendo distancia social», contó.



A su vez, explicó que esta ha sido una de las elecciones donde los electores más se demoran en salir de la caseta de votación: «El tiempo promedio es cinco minutos por persona, lo que es bastante. Esto se explica por la gran cantidad de candidatos que traen las papeletas (la de constituyentes en Providencia muestra 74 y la de concejales, más de 80). Muchas personas se demoran en elegir».



González habló de la importancia del «torpedo», que es como se le llama en Chile a los papeles ayuda memoria que utilizan maliciosamente los estudiantes en los colegios, pero en esta oportunidad, el Servicio Electoral los recomendó para que la gente no olvide el nombre de sus candidatos entre tantas opciones.



«Vemos que muchas personas vienen con su torpedo o distintos tipos de papeles para recordar nombres», afirmó el presidente de mesa, explicando también que la gente no puede sacar sus celulares durante la votación porque podría haber sospecha de que le está sacando fotos al sufragio, lo que es un delito.



Este sábado y domingo se realiza en Chile la denominada «mega elección», debido a que nunca antes los chilenos habían tenido que votar para escoger tantos cargos: alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes, estos últimos serán los encargados de elaborar una nueva Constitución.



A lo largo del país compiten más de 15.000 candidatos postulando a alguno de los 2.768 cargos en disputa, y el Servicio Electoral dispuso 184.000 urnas en 46.000 mesas de votación en 2.700 establecimientos en todo Chile, (Sputnik)