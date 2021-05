En la oposición chilena buscamos tener dos tercios de la Convención Constituyente

Santiago, 15 may (Sputnik).- Los partidos políticos de oposición y las fuerzas de centroizquierda buscaremos llegar a más de dos tercios de los miembros de la Convención Constituyente para poder superar el bloqueo de la derecha, dijo este sábado a Sputnik el candidato a constituyente de la oposición Jaime Parada en la primera jornada de votación.



«Esperamos superar los dos tercios en la Convención Constituyente para evitar el bloqueo de la derecha, aunque va a ser complejo sabiendo la cantidad de dinero que aportó el empresariado a este sector», señaló el candidato a la agencia.



Parada, que llegó este sábado a la comuna de Providencia en el sector oriente de Santiago, es uno de las 1.278 candidatos que postulan a la asamblea para escribir la nueva carta magna de Chile y, aunque no milita, es apoyado por el Partido Por la Democracia, de centroizquierda.



Para el candidato, lo importante es que la centroizquierda logre más de 104 miembros electos en la asamblea, ya que el quórum establece que se necesita el voto favorable de dos tercios de los 155 de la Convención para aprobar las normas que contendrá la nueva carta fundamental del país.



«Además, espero que le vaya muy bien a mi lista de candidatos (Lista del Apruebo, partidos de centroizquierda), para nosotros sería importante sacar al menos uno o dos candidatos en este distrito, y si sacamos un tercero, mucho mejor», afirmó Parada, que compite en el Distrito 10 de Santiago, que tiene cupo para escoger a siete representantes.



La lucha del candidato en la asamblea será principalmente la defensa de los derechos de las minorías sexuales y de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gais, ​ Bisexuales y Transgénero), asegurando que la nueva Constitución «debe consagrar el principio de no discriminación como uno de sus pilares fundamentales».



«Todo lo que se juega Chile en esta elección es muy importante y al parecer la gente se lo está tomando con mucho relajo, las personas deben tomar consciencia del significado de esta votación, así que vengan a votar, además es un día nublado, no hace calor», añadió.



Este sábado y domingo se realiza en Chile la denominada «mega elección», debido a que nunca antes los chilenos habían tenido que votar para escoger tantos cargos: alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes, estos últimos serán los encargados de redactar la nueva Constitución del país.



Fruto de las protestas ciudadanas del denominado «estallido social», que nacieron en octubre de 2019, el país gestó un proceso constituyente que comenzó con el plebiscito nacional de octubre de 2020, donde la opción Apruebo nueva constitución ganó con un 78 por ciento de los votos. (Sputnik)