Bogotá, 15 may (Sputnik).- El Gobierno de Colombia reveló el sábado una carta al Comité Nacional del Paro (CNP) mediante la cual invita a sus voceros a reunirse en Bogotá el domingo para iniciar una mesa de negociaciones que permita ponerle fin a las protestas que desde el pasado 28 de abril se realizan en todo el país en reclamo a una serie de medidas impulsadas por el Ejecutivo.



«Los invitamos formalmente al primer encuentro que acordamos, el cual se realiza el día de mañana domingo 16 de mayo de 2021 a las 2.:00 pm (19.00 GMT)», dice la misiva, la cual detalla la dirección en la cual se realizará el encuentro.



El anuncio se conoce luego de que en horas pasadas los voceros del CNP indicaron que pese a haber aceptado la invitación que hizo el Gobierno el viernes, no habían recibido de su parte una exhortación formal.



La reunión se dará luego de que el lunes una comisión del Gobierno liderada por el propio presidente Iván Duque mantuvo una reunión exploratoria con los voceros del CNP en el Palacio de Nariño (sede del Ejecutivo, en Bogotá).



Sin embargo, los representantes del CNP anunciaron a la prensa, al término del encuentro, que no se logró ningún acuerdo.



«No llegamos a un acuerdo porque no hubo ninguna empatía por parte del Gobierno a las razones que llevaron a este paro nacional», dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de organizaciones que integra el CNP.



Desde entonces, la Iglesia Católica colombiana y la Organización de Naciones Unidas en Colombia dispusieron sus oficios para acercar a ambas partes.



Colombia cumplió el sábado 18 días de manifestaciones que iniciaron el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.



Sin embargo, las manifestaciones se han mantenido para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales.



En el marco de esas movilizaciones han sido documentados abusos de la Fuerza Pública, algunos de cuyos integrantes han disparado armas de fuego contra personas y reprimido con violencia a manifestantes.



Ante tales abusos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia. (Sputnik)