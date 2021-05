Gobierno de Colombia designa a exguerrillero del ELN como gestor de paz

Bogotá, 16 may (Sputnik).- El Gobierno de Colombia anunció este domingo que designó al exguerillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Tulio Gilberto Astudillo Victoria, conocido como ‘Juan Carlos Cuéllar’, como gestor de paz para que se avance «en actos concretos» para la búsqueda de la paz y la reconciliación en el país.



«El Gobierno Nacional se permite informar que ha tomado la decisión de designar como gestor de paz al señor Juan Carlos Cuéllar, quien fue miembro del ELN y hoy se encuentra recluido en la cárcel de Jamundí (suroeste)», anunció el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.



La designación fue hecha por el propio presidente Iván Duque a través de la resolución 099 de este 16 de mayo de 2021 para que Cuéllar «contribuya con su conocimiento y experiencia en la estructuración de estrategias y acciones para la construcción de paz, la convivencia y la reconciliación» del país.



«La voluntad de paz siempre ha asistido al señor Cuéllar, con quien he tenido la oportunidad de conversar en estos momentos en que debemos avanzar en actos concretos para buscar la paz y la reconciliación», agregó Ceballos en sus declaraciones, difundidas por su despacho.



Cuéllar permanece detenido desde febrero de 2020, luego de que la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de la cúpula del Comando Central (COCE) del ELN por el secuestro masivo de 64 personas ocurrido el 17 de septiembre del año 2000 en Cali (suroeste).



Dicha cúpula está conformada por Nicolás Rodríguez Bautista (‘Gabino’), Eliécer Chamorro Acosta (‘Antonio García’), Israel Ramírez Pineda (‘Pablo Beltrán’), Rafael Sierra Granados (‘Ramiro Vargas’), Carlos Arturo Velandia Jagua (‘Felipe Torres’) y Fernando Sánchez Sánchez (‘Élite’), quienes permanecen en La Habana.



En febrero de 2019 el actual gobierno rompió los diálogos de paz con el ELN, que mantenía suspendidos desde agosto de 2018, luego de que esa guerrilla se adjudicó el atentado con coche bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, en Bogotá, que dejó 22 personas muertas y unas 60 más heridas en enero de 2019.



A raíz de ese atentado, el Gobierno también reactivó las órdenes de captura contra los líderes de esa guerrilla, las cuales mantenía suspendidas en virtud de los diálogos de paz.



En reiteradas ocasiones el ELN ha señalado que Cuéllar no los representa y por lo cual no es su vocero, como tampoco lo es el exguerrillero ‘Francisco Galán’, pese a que ambos han participado en procesos de paz entre ese grupo rebelde y anteriores gobiernos.



El anuncio hecho por Ceballos se da justo una semana después de que también anunció que el Gobierno inició acercamientos con el ELN con el objetivo de verificar si existe una verdadera voluntad de paz y desmovilización.



«La Santa Sede y las Naciones Unidas, que representan el más alto nivel ético y político en el mundo, adelantaron las distintas actividades y acciones sin que ninguna de ellas implicare un diálogo directo entre miembros del ELN y el Gobierno Nacional», dijo Ceballos el pasado 9 de mayo.



Según Ceballos, el sacerdote Darío Echeverri, en representación de la Santa Sede, y Carlos Ruíz Massieu, en representación del secretario General de las Naciones Unidas en Colombia, han participado con el respaldo del Gobierno colombiano en 28 reuniones de exploración, cuatro de ellas en La Habana, para indagar la posibilidad de diálogo del grupo rebelde. (Sputnik)