Repudiaron en Costa Rica violencia sionista contra pueblo palestino

San José, 16 may (Prensa Latina) La Organización costarricense de Mujeres Luisa González repudió hoy la violencia de Israel contra el pueblo palestino y exigió al Gobierno de Costa Rica denunciar el asesinato de mujeres y familias enteras en Palestina.

‘Son muchos años de que el pueblo Palestino ha sufrido del despojo de sus tierras, el odio y violencia por parte de Israel, Estados Unidos y sus aliados’, apunta el pronunciamiento de la organización.

En los últimos días Israel ha continuado los asesinatos hacia el pueblo palestino, familias completas asesinadas, mujeres, niños y niñas mutiladas, señala e indica que una escalada de odio sionista atroz que se divulga por todos los medios de comunicación a nivel mundial.



Refiere la agrupación solidaria que diversas organizaciones, activistas independientes, comités de solidaridad con el pueblo palestino, judíos antisionistas, entre otros, realizan marchas y manifestaciones para que pare esa masacre.



Sin embargo, sostiene que muchos gobiernos que se proclaman democráticos callan y son cómplices de ese genocidio y Costa Rica no es la excepción.



‘Vemos con indignación como la Cancillería de la Republica de Costa Rica saludó y felicitó al Estado de Israel por el 73 Aniversario de su independencia el pasado 14 de mayo, en estos momentos’, apunta el pronunciamiento.



La Organización de Mujeres Luisa González no concibe como el gobierno del presidente Carlos Álvaro y de la vicepresidenta Epsy Campbell, no han manifestado su solidaridad con el pueblo palestino, pero ‘si toman su tiempo para felicitar el Estado Genocida de Israel’.



‘Es una vergüenza nuestra política exterior, que nos convierte en cómplices de esas muertes y mutilaciones’, asegura el pronunciamiento.