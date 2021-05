Bolsonaro critica a los «idiotas» que se aíslan en casa para protegerse del covid-19

Río de Janeiro (Brasil), 17 may (Sputnik).- El presidente brasileño Jair Bolsonaro criticó este lunes a las personas que siguen las recomendaciones sanitarias y se mantienen aisladas en sus casas para protegerse del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad covid-19, informaron medios locales.



En una conversación con simpatizantes en Brasilia, Bolsonaro defendió que el sector agrícola no paró durante la pandemia, y añadió: «El «agro», realmente no paró, hay unos idiotas por ahí, el ‘quédense en casa’ (…) Hay algunos idiotas que aún hoy se quedan en casa», según recoge el diario O Globo.



Según Bolsonaro, si los trabajadores del campo se hubieran quedado en casa por miedo al covid-19, «ese idiota se habría muerto de hambre», y añadió que sólo tienen condiciones de hacer aislamiento social quienes tienen un salario fijo o una pensión abundante.



Bolsonaro siempre fue contrario a las restricciones sociales para frenar el avance del virus, y sus referencias al sector agrícola se deben a la manifestación que el sábado se celebró en Brasilia en defensa del presidente, organizada por productores rurales. (Sputnik)