Gates dejó la junta de Microsoft mientras se investigaba su antiguo romance laboral

Washington, 17 may (Sputnik).- Bill Gates abandonó en 2020 el consejo de administración de Microsoft porque otros miembros consideraron inapropiada su antigua relación romántica con una empleada de la empresa, reveló el diario The Wall Street Journal que cita a personas familiarizadas con el tema.



Según el periódico, los miembros de la junta directiva contrataron a un bufete de abogados para realizar una investigación a fines de 2019 después de que una ingeniera de Microsoft afirmara en una carta haber mantenido una relación sexual con Gates durante años.



Durante la investigación, algunos miembros de la junta decidieron que resultaba inapropiado para Gates continuar al frente de la compañía que había fundado junto con Paul Allen y dirigido durante décadas. Supuestamente Gates renunció a su puesto antes de que concluya la investigación y antes de que la junta en pleno pudiera tomar una decisión formal sobre el asunto.



Un portavoz de la empresa dijo que Microsoft se enteró en la segunda mitad de 2019 de que «Bill Gates procuraba iniciar una relación íntima con una empleada de la compañía en el año 2000». «Un comité del consejo de administración examinó el asunto con la ayuda de un bufete de abogados externo para realizar una investigación exhaustiva. A lo largo de la investigación, Microsoft brindó un amplio apoyo a la empleada que planteó la inquietud», añadió.



Una portavoz del Sr. Gates comentó al respecto que «hubo una aventura hace casi 20 años que terminó de manera amistosa», y que «la decisión de dejar la junta no estaba relacionada de ninguna manera con este asunto». «De hecho, había manifestado su interés por dedicar más tiempo a la filantropía desde varios años antes», dijo.



El pasado 3 de mayo, Bill y Melinda Gates anunciaron la decisión de terminar su matrimonio, tras 27 años de unión. «Ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas», anunció la pareja en las redes sociales. (Sputnik)