Gobernador de Carolina del Sur firma ley que permite ejecución mediante fusilamiento

Washington, 17 may (Sputnik).- El gobernador de Carolina del Sur (EEUU, este), Henry McMaster, firmó un proyecto de ley para reanudar la pena de muerte mediante un pelotón de fusilamiento y obligar a los presos a elegir entre esa opción y la silla eléctrica si la inyección letal no está disponible, mostró este lunes el sitio web de la legislatura estatal.



«La persona condenada a muerte sufrirá la pena de electrocución o fusilamiento o inyección letal, si la inyección letal está disponible en el momento de la elección; la forma de imponer una sentencia de muerte debe ser la electrocución, a menos que la persona elija la muerte mediante un pelotón de fusilamiento, si la ejecución mediante inyección letal no está disponible», dice el texto de la ley.



La inyección letal sigue siendo la principal forma de ejecución en el Estado, pero el nuevo proyecto de ley exige que los funcionarios penitenciarios ofrezcan a los presos condenados a muerte cualquiera de las otras dos opciones en caso de que se carezca de los medicamentos inyectables necesarios.



Desde 1985 ha habido 43 ejecuciones con pena de muerte en Carolina del Sur, con 36 personas ejecutadas por inyección letal y 7 con silla eléctrica.



La última ejecución se llevó a cabo en 2011, según los datos recopilados por el Centro de Información sobre Pena de Muerte. (Sputnik)