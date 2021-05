Indígenas aprueban obras de desarrollo en istmo de Tehuantepec, México

México, 17 may (Prensa Latina) Comunidades indígenas de Santa María Mixtequilla, Oaxaca, respaldaron hoy las obras de desarrollo del istmo de Tehuantepec que desarrolla el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La presidencia hizo el anuncio del acuerdo tomado en la asamblea general comunitaria del proceso de consulta indígena libre, en el que los grupos étnicos del municipio autorizaron la instalación del Polo de Desarrollo para el Bienestar, parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

En un comunicado presidencial, se indicó que mujeres y hombres de la asamblea reconocieron el proyecto estratégico como generador de fuentes de empleo, oportunidades y beneficios económicos para frenar la migración.



No obstante, expresaron sus demandas y preocupaciones sobre la extracción de agua del canal de la comunidad, posibles afectaciones al sector agrícola y la viabilidad de construir obras de infraestructura hidráulica y de energía solar, a fin de disminuir el costo de la electricidad para el campo.



Las comunidades llamaron a reflexionar sobre la preservación del medio ambiente y los recursos naturales por encima de los complejos industriales, y pidieron analizar la creación de centros comerciales que no atenten contra la naturaleza.



Los asambleístas comunitarios demandaron también que la toma de decisiones sobre el Polo de Desarrollo sea exclusivamente para las personas de la colectividad y garanticen sus derechos y no se involucren grupos o particulares ajenos a Mixtequilla.