Los independientes se toman la Constituyente en Chile y desplazan a los militantes

Santiago de Chile, 17 may (Sputnik).- Una sorpresa total. No hubo ninguna empresa encuestadora ni estudio que vaticinara tal catástrofe para los partidos políticos tradicionales en la elección de candidatos constituyentes del fin de semana.



De los 155 miembros elegidos para escribir la nueva Constitución, 103 no están afiliados a un partido político. Es decir, dos de tres constituyentes son independientes. Y de estos, 48 lograron un escaño sin el apoyo de ningún partido.



«Un tsunami electoral arrasó con los partidos políticos que dominaron la escena durante tres décadas. Por masoquismo, retuiteo mi pronóstico del 8 de mayo», escribió en su cuenta de Twitter el diputado independiente y experto electoral Pepe Auth, quien realizó un estudio días antes de los comicios.



¿Su pronóstico? Solo 9 candidatos independientes fuera de los pactos llegarían a la asamblea. ¿La realidad? 48 lo hicieron.



Siendo justos con Auth, todas las proyecciones fallaron. Nadie auguró que tantos candidatos lograrían escaños sin tener las herramientas que otorga el cobijo de una tienda política, como el despliegue territorial, los aportes monetarios o la visibilidad que da un partido.



Nadie predijo tampoco que el pacto Vamos por Chile, que logró agrupar a toda la derecha del país (conservadora y liberal), no lograría tener un tercio de los constituyentes. Solo obtuvieron 37 de los 52 que esperaban. O que uno de los partidos más grandes de Chile, con más de 60 años de historia y tres presidentes de la República como la Democracia Cristiana (centroizquierda), tuviera solo dos militantes en la asamblea.



La lista del pueblo



Giovanna Grandón tiene una historia de película. Durante las protestas antigubernamentales del movimiento denominado «estallido social» de octubre de 2019, su hijo pequeño usó su celular y compró por error un traje inflable del famoso personaje animado japonés Pikachu.



Grandón utilizó el corpóreo para ir a marchar y rápidamente se convirtió en uno de los personajes insignes de las manifestaciones. Dos años después, sin nunca haber militado en un partido ni tener relación con la política, fue elegida como una de los 155 constituyentes que redactarán la próxima carta magna.



La constituyente postuló en un pacto de candidatos llamado La Lista del Pueblo, que juntó a cincuenta personas que se manifestaron durante el estallido para postular a la Convención. «Somos quienes vimos morir y caer mutilados a nuestras y nuestros compatriotas. Tenemos hambre de justicia y sed de libertad», reza su sitio web.



Un total de 27 escaños fueron para sus candidatos.



El dinero no lo compra todo

La denominada «mega elección» que vivió Chile el fin de semana, de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes, fue un fiel reflejo de que la cantidad de dinero gastado en campaña y los aportes recibidos no se condice siempre con los resultados finales.



El candidato que recibió más aportes de empresarios de todos los postulantes a nivel nacional fue René Cortazar, del partido Demócrata Cristiano, con más de 196.000 dólares. No fue electo.



La centroderecha contó con más de 7.680.000 dólares para repartir entre sus candidatos, y solo logró 37 cupos. Los partidos de centroizquierda juntaron 2.373.000 dólares y obtuvieron 25 cupos.



La Lista del Pueblo recaudó 139.000 dólares para realizar todas sus campañas, 32 veces menos dinero que la centroderecha y 15 menos que la centroizquierda, y consiguió 24 nombres.



El proceso de este fin de semana fue llamado «mega elección» a raíz de que fue una de las votaciones con más cantidad de cargos en disputa: los chilenos escogieron a 345 alcaldes, 2.252 concejales municipales, 16 gobernadores regionales y 155 convencionales constituyentes, es decir, 2.768 cargos a lo largo del país. (Sputnik)