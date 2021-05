Tribunal de capital colombiana abre incidente de desacato por abuso policial en protestas

Bogotá, 21 may (Sputnik).- El Tribunal Superior de Bogotá abrió incidente de desacato al Ministerio de Defensa, a la Policía y la Alcaldía de Bogotá al respaldar una acción de tutela interpuesta por dos ciudadanas que señalaron que las autoridades no han protegido el derecho a la protesta social, en el marco del paro nacional que se realiza en el país desde el pasado 28 de abril.



«El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión Unitaria, resuelve: primero, dar trámite al incidente de desacato propuesto por Yuliana Judith Anaya Doria y Alba Luz Ruiz Ríos», señaló el tribunal en el fallo, con fecha del 19 de mayo pero divulgado el jueves.



Según el recurso interpuesto por las dos mujeres, las autoridades no dan cumplimiento al fallo que profirió la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y que brinda garantías a los derechos a la protesta, a la vida y a la libertad de expresión.



«No se observa razón alguna para impedir que Yuliana Judith Anaya Doria y Alba Luz Ruiz Ríos promuevan el presente incidente de desacato, ya que, de una u otra manera, encuentran afectadas sus prerrogativas fundamentales y tienen interés legítimo en las resultas del trámite incidental. Por ello, se dispondrá la apertura del incidente de desacato», dice el auto del tribunal.



En su decisión, el tribunal dio tres días a los ministerios de Interior y Defensa, a la Alcaldía de Bogotá, a la Policía, a la Defensoría y la Procuraduría (ministerio público) para que presenten su defensa, y anunció que remitirá el asunto a la Cámara de Representantes (diputados) para que evalúe si abre incidente de desacato al presidente Iván Duque.



Las manifestaciones comenzaron en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.



Sin embargo, las manifestaciones han seguido y el miércoles la presión social logró que los congresistas de las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara aprobaran archivar el polémico proyecto de ley 010 de Senado y 425 de Cámara, con el cual se planteaba una reforma al sistema de salud.



Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 fueron heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.



También se detuvo de manera arbitraria al menos a 1.430 personas, se cometió violencia sexual contra 21 mujeres y hay más de 520 personas reportadas como desaparecidas.



Ante tales abusos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.



De acuerdo al Ministerio de Defensa, un total de 26 personas fallecieron de manera violenta en los 23 días de paro en Colombia, mientras que 979 más resultaron lesionadas. (Sputnik)