Lasso anuncia que enviará al legislativo nueva Ley de Comunicación para Ecuador

Quito, 25 may (Sputnik).- El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, firmó el lunes los primeros decretos ejecutivos, uno de los cuales deroga el reglamento a la Ley de Comunicación vigente en el país y anuncia el envío de una nueva norma a la Asamblea Nacional.



«La libertad es nuestra bandera de lucha. Cumpliendo con el compromiso de garantizar el derecho a un Ecuador libre, firmamos el Decreto para derogar el Reglamento a la Ley de Comunicación», dijo Lasso en el Palacio de Gobierno, tras emitir los respectivos decretos para posesionar a sus ministros y otros funcionarios de gobierno.



El presidente añadió que en las próximas horas enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de nueva Ley de Libertad de Expresión redactado con principios internacionales y que busca «volver a vivir en plena libertad en el Ecuador».



El mandatario añadió que espera que la Asamblea Nacional dé a ese proyecto un trámite urgente «para que no quede la menor duda que este es un gobierno democrático, un Ecuador libre».



La Ley de comunicación, conocida como Ley Mordaza, fue emitida durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).



Según la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), desde la aprobación de la Ley, en 2013, hasta 2017 hubo al menos 370 casos de sanciones a medios de comunicación, periodistas, caricaturistas y articulistas.



Al hacer el anuncio sobre la derogatoria del reglamento y el proyecto para la nueva Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, el primer mandatario señaló que durante su Gobierno cualquier ecuatoriano tendrá derecho de expresar su opinión y criticar a los poderes constituidos y no le pasará absolutamente nada. (Sputnik)