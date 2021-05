Llama presidente sudafricano a construir un mundo más justo

Pretoria, 24 may (Prensa Latina) El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, llamó hoy ante la 74 Asamblea Mundial de la Salud (OMS), a poner fin a la Covid-19, prevenir otra pandemia, y construir un mundo más saludable, seguro y justo.

Al intervenir de manera virtual en la reunión de ese órgano de toma de decisiones de la OMS, Ramaphosa insistió en la urgencia de atender la enorme brecha existente hoy día en el suministro de las vacunas contra la Covid-19 entre los diferentes pueblos del mundo.



Millones de personas en países más ricos han sido vacunadas, mientras que miles de millones de personas en países más pobres todavía esperan y siguen siendo vulnerables a infecciones, enfermedades y muerte, denunció el mandatario.



Todos debemos trabajar juntos para corregir esto, dijo.



Ello, agregó, no es solo un imperativo moral. La vacunación mundial eficaz y completa es vital para poner fin a la pandemia. Ninguno de nosotros puede esperar estar a salvo a menos que todos lo estemos.



Hago un llamado a todos los líderes para que apoyen la recaudación de los recursos necesarios para asegurar que las herramientas apropiadas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento lleguen a todas partes del mundo.



Debemos aumentar urgentemente la producción de vacunas en todo el mundo, incluso en los países de ingresos bajos y medianos, añadió.



Además, necesitamos que todas las naciones apoyen el llamado a una exención limitada de los derechos de propiedad intelectual (sobre las vacunas antiCovid-19) como mecanismo para promover un acceso rápido y equitativo.



Esto permitirá un amplio y extendido uso de la propiedad intelectual, compartir tecnologías para producir vacunas y terapias, reducir los precios y acelerar la distribución a todos, en todas partes, argumentó Ramaphosa.



No podemos reflexionar sobre este momento, acotó, sin reconocer la contribución de los millones de trabajadores de la salud y otro personal de primera línea en todo el mundo que han demostrado una valentía y una dedicación asombrosas en la lucha contra la pandemia.



Asimismo, agregó Ramaphosa, construir vidas más saludables, seguras y justas también implica brindar servicios integrados para combatiré el VIH, la tuberculosis, las enfermedades no transmisibles y los servicios para la madre, el recién nacido y el niño.



Sea este, concluyó el presidente sudafricano, un punto de inflexión en nuestra actitud hacia la salud y el bienestar humanos.1