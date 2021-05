Minsk espera que la UE no vete sus vuelos sobre el territorio de Bielorrusia

Minsk, 24 may (Sputnik).- Minsk espera que la Unión Europea no vete los vuelos de las compañías aéreas europeas a través del territorio de Bielorrusia, afirmó este lunes Artiom Sikorski, director del Departamento de Aviación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Bielorrusia.



«Esperamos que prevalezca el sentido común y las empresas europeas y la UE no recurran a esas sanciones poco amistosas», dijo Sikorski en una rueda de prensa al responder a una pregunta sobre las posibles pérdidas de la parte bielorrusa en caso de que se prohíban esos vuelos.



El domingo, un avión de Ryanair con más de 120 pasajeros a bordo, que cubría la ruta de Atenas a Vilna, realizó un aterrizaje de emergencia en Minsk, por un aviso de bomba que resultó falso.



Las autoridades de Bielorrusia enviaron un caza MiG-29 para escoltar la aeronave y, durante su escala forzosa en Minsk, detuvieron a uno de los pasajeros, el periodista disidente Román Protasévich, uno de los fundadores del opositor canal de Telegram Nexta, que Bielorrusia considera extremista.



La UE, Estados Unidos y varios otros países ya condenaron en términos contundentes el desvío del avión y exigieron a Bielorrusia liberar al periodista.



Protasévich, cuyos canales en Telegram fueron clave para coordinar las protestas postelectorales en Bielorrusia, es acusado por Minsk de varios delitos, entre ellos la organización de disturbios públicos, lo que podría acarrearle una pena de hasta 15 años de cárcel. (Sputnik)