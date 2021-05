Presidente de Bolivia recibe primera dosis de vacuna Sputnik V contra covid-19

La Paz, 24 may (Sputnik).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, recibió este lunes la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el covid-19, concurriendo a un hospital de la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, donde advirtió una baja concurrencia de pacientes.



«Hacemos un llamado a la población a que acuda a los centros de vacunación (…); la población tiene que entender que tenemos que irnos a vacunar. Aquí está el ejemplo, acudan», exhortó el gobernante, en diálogo con reporteros, al salir del centro médico.



Arce, de 57 años, recibió la vacuna a primera hora de la mañana en un centro de inmunización instalado en un hospital de la estatal Caja Nacional de Salud, donde hizo fila y pasó por los controles vitales previos y posteriores a la aplicación del inmunizante, según mostró la televisión estatal.



Arce remarcó que en los últimos días Bolivia logró vacunar diariamente poco más de 52.000 personas, siete veces más que el promedio del mes anterior, aunque afirmó que ese ritmo todavía no bastaba para alcanzar el objetivo final.



«Si el Gobierno nacional no hubiera puesto en funcionamiento estos centros de vacunación masiva no habríamos alcanzado los niveles tan satisfactorios de vacunación, que aun así hay que ir más rápido», dijo el gobernante, en alusión a reportes de medios sobre una baja concurrencia ciudadana a la inmunización.



La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo en una declaración paralela que Bolivia tiene vacunas suficientes para acelerar la campaña, para la que ha firmado compromisos de provisión de unos 16 millones de dosis, de las cuales recibió ya 2,6 millones.



El objetivo de la campaña es cubrir con doble dosis hasta septiembre a todos los mayores de 18 años, que suman poco más de siete millones de personas.



Aunque el plan oficial es llegar a toda la población según grupos de edad, el Ministerio de Educación anunció el fin de semana que la vacuna será aplicada excepcionalmente a los 170.000 maestros del país, a partir de esta semana.



Además de las vacunas ya contratadas para 2021, el Gobierno gestiona una liberación obligatoria de patentes de la vacuna de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, para que el laboratorio canadiense Biolyse le provea hasta 15 millones de dosis en el transcurso de los dos próximos años.



Hasta el domingo, según los reportes oficiales, fueron aplicadas 1.376.494 dosis de vacunas Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer, de las cuales casi 1,1 millones fueron primeras dosis. (Sputnik)