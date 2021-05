Venezuela busca blindarse de la variante del covid-19 detectada en India

Caracas, 25 may (Sputnik).- La pandemia covid-19 es una amenaza mundial y sus variantes encienden alarmas una y otra vez. En esta ocasión se trata de la que detectó India en marzo, y cuya rapidez de contagio cruza continentes y provoca alertas en Venezuela, luego del reporte de casos en Brasil y los rumores en Colombia. Este último suspendió hace cuatro días el ingreso de pasajeros provenientes de ese país asiático.



Sin embargo, más de 43 naciones reportan esa variante cuyo nombre realmente es B.1.617 y no «variante India», como algunos gobiernos han preferido llamarle, en base al país que la registró por primera vez.



La circulación de la B.1.617, por su, aún estudiada, velocidad de contagio genera mucho temor en el mundo, ya que esa rapidez se traduce en un aumento vertiginoso de casos, que puede llevar al colapso del sistema sanitario de las naciones afectadas.



Por ello, Venezuela ve con desconfianza la intención de Colombia de reabrir en forma unilateral la frontera común y ha dejado claro que, para dar cualquier paso, es necesario estructurar un plan de control biosanitario coordinado entre ambos países cuya relación se ha tornado sumamente tensa desde que la Casa de Nariño decidió reconocer al exdiputado Juan Guaidó como presidente interino en 2019.



Reapertura unilateral



Las autoridades colombianas le pusieron fecha a la reapertura. El Gobierno de Colombia dijo que, el 1 de junio comenzaría el proceso «con cumplimiento de medidas especiales».



Ese paso está cerrado desde marzo del año pasado por orden del Gobierno colombiano como medida para mitigar la propagación de la pandemia de coronavirus.



En ese momento, fueron clausuradas todas las fronteras terrestres y fluviales, ahora solo está cerrada la que conecta con Venezuela, una situación que ha afectado a comerciantes y pobladores, pues quienes quieren cruzar por la zona deben presentar obligatoriamente un justificativo humanitario.



El diputado e interventor del estado Táchira (oeste) donde están dos de los puentes que conectan ambos países con mayor flujo, indicó que se encuentran en conversaciones para realizar una apertura organizada.



Sin embargo, para el jefe de Estado, Nicolás Maduro, detrás de este plan para abrir la frontera solo está la intención de Colombia de que ingresen a su país los casos de la variante B.1.617.



«Tenemos la información que la variante de la India, la variante de Sudáfrica y la variante de California, están corriendo durísimo en Colombia y ya en el norte de Santander (centro norte), Cúcuta se han encontrado esas variantes peligrosísimas (…) Solo quieren usar la apertura de la frontera para perturbar y mandarnos esas variantes mas peligrosas que la brasilera para contaminar a Venezuela», dijo el mandatario.



Por ello, el presidente venezolano instruyó a la ministra de Interior, Carmen Meléndez y a su vicepresidenta Delco Rodríguez, a proteger su frontera de los planes que denunció tiene Colombia de afectar a Venezuela con la propagación de nuevas variantes.



Mientras, en Brasil, cuya frontera también se encuentra cerrada, ya se han reportado los primeros casos de la B.1.617, pero hasta el momento Venezuela no ha anunciado algún protocolo especial al respecto. (Sputnik)