Defensa de presunto coautor de asesinato de lideresa hondureña retrasa el proceso 118 días

Managua, 28 may (Sputnik).- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció este viernes que el proceso judicial contra David Castillo, presunto coautor del asesinato de la lideresa del pueblo lenca y destacada ambientalista Berta Cáceres, lleva 118 días de retrasos debido a maniobras dilatorias de la defensa.



«Tribunal realizó un cómputo que dio como resultado 118 días de retraso provocados por la defensa de David Castillo, venciéndose la prisión preventiva hasta el 23 de septiembre del 2021», expuso la organización indígena en su perfil de Twitter.



En la sesión de esta fecha en el Tribunal de Sentencia con competencia nacional la defensa de Castillo pidió que no sean admitidos los testimonios de Gustavo Castro, único testigo del asesinato de Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2018, y del testigo protegido AAA, divulgó el Copinh.



Luego de 11 suspensiones el juicio oral y público que comenzó el 6 de abril transita este viernes por su jornada 26.



Tanto Copinh como la familia de la víctima consideran que el acto jurídico resulta clave para demostrar no solo la responsabilidad de Castillo en el feminicidio sino también la participación de la familia Atala Zablah en los ataques a Cáceres y la propia organización y en la planificación del asesinato.



Los Atala Zablach, una de las familias más poderosas de Honduras en términos económicos, ejecutaba a través de su empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque que los indígenas lencas consideran sagrado y vital para su subsistencia.



En el momento del crimen Castillo se desempeñaba como gerente de DESA.



Los enfrentamientos contra DESA en defensa de la comunidad de Río Blanco terminaron costando la vida a Cáceres (1973-2016), quien un año antes de su asesinato fue acreedora del Premio Goldman a los defensores de la naturaleza, considerado el Nobel del medioambiente.



Durante el juicio la familia de la líder ambientalista, su defensa y organizaciones de derechos humanos enfatizaron que David Castillo es solo un eslabón de una estructura criminal que incluye a varios miembros de la familia Atala, funcionarios estatales y de las Fuerzas Armadas hondureñas.



El juicio es la continuación de un proceso anterior (2018), el cual concluyó con la condena de siete hombres por el asesinato de la fundadora de Copinh, entre ellos cuatro sicarios, un empleado y un exempleado de la empresa de DESA, y un mayor en activo de las fuerzas armadas hondureñas.



El Copinh insistió esta semana que no ha vencido el período de prisión preventiva para David Castillo, quien fuera arrestado justamente dos años después del asesinato, mientras intentaba abandonar el país por el aeropuerto de la ciudad de San Pedro Sula (norte). (Sputnik)