Duque ordena «máximo despliegue de asistencia militar» en Cali y Valle del Cauca

Bogotá, 29 may (Sputnik).- El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que desde la noche del viernes dispone del «máximo despliegue de asistencia militar a la policía» para la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca (suroeste) debido a los actos de violencia registrados en las últimas semanas y que se exacerbaron en la jornada, cuando se cumplió un mes del paro nacional contra el Gobierno.



«A partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle», dijo Duque, quien arribó a la ciudad al final de la tarde.



La medida implicará triplicar en las próximas 24 horas la presencia militar en la región, señaló el mandatario, quien aseguró que el despliegue tendrá «toda la capacidad operativa y logística» y que se mantendrá hasta que se recupere la normalidad.



«Quien está el frente de la operación del despliegue de asistencia militar en la ciudad de Cali y en el departamento será el general (de división del Ejército José Ramón Pérez), quien está recibiendo instrucciones de manera precisa y puntual, no solamente mía sino del Comando General, y trabajando con la Gobernación y la Alcaldía de la ciudad de Cali», agregó Duque.



El mandatario precisó que el despliegue también será apoyado por el general Hoover Penilla, subdirector general de la Policía Nacional, que trabajará en coordinación con la Policía de Cali.



Colombia vivió el viernes una nueva jornada de movilización social convocada por el Comité Nacional del Paro (CNP), al cumplirse un mes de las protestas contra medidas impulsadas por el Gobierno.



Aunque la mayoría de manifestaciones fueron pacíficas, en Cali fue vandalizada una estación de Policía, incendiada una estación del sistema de transporte público y saqueado un almacén de la cadena Dollar City.



Asimismo, varios sujetos lincharon a un agente de la Fiscalía, a quien acusaron de disparar en contra de manifestantes.



Según la información, hombres que bloqueaban la vía acusaron al agente de estar infiltrado en la protestas y lo atacaron, ante lo cual el funcionario disparó contra dos de ellos y les causó la muerte, lo que derivó en un arremetida contra el agente, a quien lincharon y asesinaron en una calle vecina.



Tras el hecho, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, se pronunció en redes sociales.



«Fredy Bermúdez Ortiz, hoy muerto en estos mismos hechos, era un funcionario adscrito al CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones, de la Fiscalía), quien de acuerdo con la información recopilada hasta este momento disparó hacía varias personas, ocasionando la muerte de unos civiles», dijo Barbosa.



El fiscal añadió que «debe indicarse que este funcionario ingresó en el año 2012 a la institución y que en el momento de los hechos no se encontraba en cumplimiento de alguna labor propia de su función, porque estaba de descanso».



Ante los hechos, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle, declararon el toque de queda desde las 19.00 hasta a las 05:00 hora local (00:00 a 10:00 GMT del sábado).



Colombia cumplió el viernes 31 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal y otras medidas impulsadas por el Gobierno, lo que ha derivado en fuertes enfrentamientos entre civiles y policías en diferentes ciudades, así como disturbios, saqueos y actos de vandalismo.



Al menos 59 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 866 civiles han sido heridos, de las cuales al menos 50 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.



Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 2.152 personas y se cometió violencia de género contra 87 personas.



Ante las denuncias de abusos por parte de la Policía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza publica.(Sputnik)