España notifica 5.482 nuevos contagios de covid-19 y 17 fallecidos en la última jornada

Bilbao (España), 28 may (Sputnik).- La Sanidad española confirmó este viernes 5.482 nuevos casos de covid-19 y 17 muertos, números bien distantes de los computados en febrero de este año.



«En España hasta el momento se han notificado un total de 3.668.658 casos confirmados de COVID-19 y 79.905 fallecidos», resalta el informe diario del Ministerio de Sanidad español.



Los 17 fallecidos están muy lejos de los más de 700 muertos por día que se alcanzaron a principios de febrero, el último punto máximo de defunciones registrado por la enfermedad en el país.



La incidencia acumulada desciende hasta los 124 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, un punto menos que ayer y lejos aún del objetivo de los 50 casos del Gobierno.



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se vio obligada a recordar este viernes que «no se puede elegir vacuna» ante el masivo rechazo de los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca a vacunarse en la segunda ocasión con Pfizer, como estableció el Ministerio.



Dado que se abrió la posibilidad de solicitar la segunda vacunación con AstraZeneca con un consentimiento informado de los posibles riesgos, fueron mayoritarias las peticiones para repetir con esta compañía.



Este hecho provocó un nuevo desconcierto organizativo en la gestión de la pandemia en el país, ya que mientras algunas Comunidades Autónomas no ofrecen de momento esta posibilidad ante el temor al desabastecimiento de vacunas de la anglosueca; otros territorios, como la Comunidad de Madrid, lo recomiendan abiertamente y hay otros que no ponen obstáculos a repetir con AstraZeneca.



Hasta el momento un 18,6 por ciento de la población, 8.804.363 personas, recibieron la pauta completa de vacunación; mientras que a un 37,3 de los ciudadanos, 17.707.320, se le puso una dosis. (Sputnik)