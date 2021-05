La inteligencia británica ayuda a EEUU a investigar el origen del SARS-CoV-2

Londres, 29 may (Sputnik).- Los servicios de inteligencia del Reino Unido colaboran con Estados Unidos en la investigación de la hipótesis de que el coronavirus SARS-CoV-2 se originó en un laboratorio chino, publica el diario The Telegraph citando a un alto cargo.



Según el rotativo, la inteligencia británica llevó a cabo su propia investigación ante las afirmaciones de que el virus pudo tener su origen en un laboratorio de la ciudad de Wuhan.



«Compartimos los datos de inteligencia que tenemos sobre Wuhan, así como ofrecemos ayuda a los estadounidenses para contrastar y analizar toda información de la que dispongan», dijo el interlocutor del periódico.



Según explicó, los servicios secretos británicos colaboran con sus homólogos estadounidenses en un intento de «conocer la verdad sobre la pandemia».



El Gobierno británico, señaló, es de la opinión de que no se debe dar por descartada la teoría de la fuga en un laboratorio de Wuhan.



El presidente Joe Biden dijo esta semana que la Comunidad de Inteligencia de EEUU (CI) determinó que no había información suficiente para evaluar si el coronavirus provenía del contacto humano con un animal infectado o de una fuga de laboratorio, y ordenó a la CI que redoblara los esfuerzos para investigar el asunto e informarle de sus hallazgos en 90 días.



Al comentar este plan estadounidense, China declaró que se trata de un «juego político» y un «intento de culpar a los demás». (Sputnik)