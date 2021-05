Londres se une a la caravana por el fin del bloqueo contra Cuba

Londres, 28 may (Sputnik).- Las acciones contra el bloqueo económico y financiero contra Cuba se han intensificado a menos de un mes de la votación, en la Asamblea General de la ONU, de la propuesta de la Habana para que Estados Unidos levante el cerco impuesto hace seis décadas.



Del Parlamento a las calles de Londres. Miriam Palacios Callender ha aparcado temporalmente sus tareas diarias como científica e investigadora para revisar los detalles de la última acción de protesta contra el embargo estadounidense, con su devastador impacto en la población cubana.



Con compañeros del colectivo «Cubanos en UK», además del apoyo de otras comunidades latinoamericanas y activistas británicos, ha organizado una marcha contra el bloqueo, que avanzará en bicicleta y a pie por el sur de la capital del Reino Unido hasta alcanzar el puente de Westminster.



Marcha hasta el Big Ben



A orillas del Támesis, junto al neogótico complejo parlamentario, se unirán simbólica y electrónicamente a la caravana internacional que demanda el fin del cerco sobre Cuba. «Las medidas son inhumanas y afectan directamente a las familias. Las marchas demuestran la solidaridad y la preocupación de los cubanos en el exterior y los muchos ciudadanos de otras nacionalidades», señala Palacios a Sputnik.



La científica cubano-británica, que ha trabajado en el sector farmacéutico en ambos países, afronta continuamente obstáculos para enviar remesas de dinero o de artículos esenciales a Cuba, ya sea a título personal o con fines benéficos durante la pandemia. «Hay un acoso increíble a los cubanos que queremos ayudar», denuncia.



La legislación británica prohíbe el efecto extraterritorial del bloqueo en Reino Unido, pero las restricciones se aplican en la práctica y el gobierno hace la vista gorda. A «Cubanos en UK», les cierran periódicamente cuentas bancarias, les boicotean proyectos humanitarios y se ven con frecuencia forzados a pagar tarifas desorbitadas por fletes de transporte debido al efecto intimidador del embargo y al miedo de los empresarios a las sanciones unilaterales de Washington.



«Los ministros y diputados responden a nuestros escritos con cortesía y en términos ambiguos, pero la ley no se aplica y las restricciones son más severas. Nosotros no tenemos recursos para poner una demanda judicial», lamenta Palacios.



Menos recursos y más médicos



El Grupo parlamentario sobre Cuba, integrado por diputados de casi todos los partidos representados en Westminster, mantuvo días atrás una conversación con la científica sobre la situación del coronavirus en la isla caribeña. Palacios presentó datos comparativos, entre otra información, que ilustran la divergencia en las aproximaciones de ambos países: Reino Unido es más rico, con una población seis veces mayor y una proporción de 16 a uno investigadores, pero Cuba tiene 1.5 más médicos que el antiguos imperio británico.



«Después de un año luchando contra la pandemia, Reino Unido tiene hoy día 36 veces más casos confirmados de covid y 160 veces más decesos; la mortalidad en Cuba es del 0,65 por ciento y en Reino Unido, del 2,87 por ciento», subrayó.



No obstante, compañías registradas en Gran Bretaña están bloqueando la recolección de donaciones y el transporte de jeringuillas, mascarillas y,l entre otros bienes imprescindible, piezas para los ventiladores mecánicos que se han construido en Cuba a partir de planos compartidos libremente por la facultad University College London (UCL). La campaña actual de ´Cubanos UK» busca aportaciones a fin de enviar 50.000 tubos para los ensayos clínicos de la vacuna Abdala, una de las cinco que desarrollan científicos antillanos contra el covid-19.



Moción parlamentaria



Casi 60 parlamentarios británicos han firmado una moción criticando el embargo estadounidense, que «cuesta miles de millones a la economía cubana y causa carencias de servicios esenciales». Los diputados urgen al Gobierno de Boris Johnson a «promover la cooperación internacional» con La Habana y a «persuadir a la administración de (Joe) Biden a normalizar las relaciones revirtiendo la designación de Cuba como Estado patrocinador de terrorismo y levantando el bloqueo».



Al otro lado del mar de Irlanda, el partido republicano Sinn Fein insta a Washington a secundar la «posición progresiva del anterior presidente (Barack) Obama». «Estados Unidos continúa aplicando políticas erróneas contra Cuba. El multilateralismo, la legislación internacional, la diplomacia constructiva, el respeto mutuo y la coexistencia pacífica deben guiar la geopolítica en el mundo actual», escribe Declan Kearney, presidente nacional de la formación. El veterano de la lucha por la unificación de Irlanda concluye su columna en la revista An Poblacht con un mensaje en castellano: «no más bloqueos».



EEUU aislado en la ONU



Cuba presentará, el 23 de junio, su resolución anual para que se levante embargo. El informe que justifica su propuesta ante la ONU estima por encima de los 5.500 millones de dólares el coste del bloqueo, incluidos más de 160.000 millones en el sector salud, en los doce meses hasta marzo de 2020. Falta aún por detallar las pérdidas estimadas en el año largo de pandemia.



La resolución fue aprobada con 187 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones en su última edición, en 2019. No hay duda de que también prosperará esta vez, emitiendo «un fuerte mensaje moral» a Washington, según subrayó María del Carmen Herrera Caseiro, directora general en asuntos multilaterales en la cancillería cubana. «Demuestra que el Gobierno de EEUU está aislado en su política genocida contra Cuba», dijo esta semana en un encuentro audiovisual organizado por la rama inglesa de la Campaña de Solidaridad con Cuba (CSC).



Palacios no ve motivos de escepticismo y hartazgo del público, que ve cómo el desbloqueo se aprueba cada año con una mayoría abrumadora, pero la situación no cambia e, incluso, empeora. «No creo que la gente esté desilusionada», sostiene a Sputnik, «porque no hay ninguna justificación real ni humana para que se mantenga el bloqueo. Pero la ONU está dejando de reflejar lo que expresan los gobiernos y estos están dejando de reflejar lo que sienten sus pueblos, que son increíblemente solidarios con Cuba». (Sputnik)