La aerolínea bielorrusa Belavia aún no planea volar a Crimea, dice su director

Moscú, 30 may (Sputnik). – El director general de la línea aérea bielorrusa Belavia, Ígor Cherguinets, declaró que la empresa aún no tiene planes de volar a Crimea.



«Por ahora no vamos a volar a Crimea… Debe haber un reconocimiento político de Crimea como Estado ruso… Cuando se tome esa decisión política entonces ya lo veremos», dijo en una entrevista en el canal de YouTube Soloviev LIVE.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que el viernes pasado, durante el encuentro de los presidentes ruso y bielorruso, Vladímir Putin y Alexandr Lukashenko, el tema de los posibles vuelos de Belavia a Crimea no se abordó.



En abril pasado, Peskov declaró que el hecho de que Bielorrusia no haya reconocido Crimea no afecta el diálogo entre Moscú y Minsk y que las relaciones entre los dos países en el ámbito del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia son multifacéticas y existen muchos temas de mutuo interés.



La península de Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96 por ciento– avaló esa opción, en respuesta al cambio violento del gobierno en Kiev.



Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia.



Según el presidente Vladímir Putin, el tema de Crimea «está cerrado definitivamente». (Sputnik)