Talibán niega la autoría de la explosión de un autobús universitario en Afganistán

El Cairo, 30 may (Sputnik). – El movimiento islamista radical Talibán no está implicado en la explosión de un autobús universitario en la provincia afgana de Parwan, en el noreste del país, declaró el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid.



Este sábado se informó que al menos cuatro personas murieron y otras 13 resultaron heridas por la explosión de un autobús universitario en el distrito de Bagram.



La cadena de televisión 1TV comunicó, citando al Ministerio del Interior del país, que entre los fallecidos hay tanto profesores como estudiantes.



«Lo que ha ocurrido hoy, la explosión de un autobús de los profesores universitarios en la provincia de Parwan, no tiene nada que ver con los muyahidines del Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes). Nosotros condenamos los ataques contra civiles y los consideramos un delito», tuiteó el portavoz talibán.



De momento ningún grupo de los que operan en Afganistán ha reivindicado la autoría del ataque.



Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan el movimiento Talibán y, desde 2015, Daesh (autodenominado Estado Islámico, también prohibido en Rusia).



En 2020, EEUU y representantes del Talibán firmaron en Doha un acuerdo de paz, el primero en más de 18 años de guerra. El acuerdo prevé la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán en un plazo de 14 meses y el inicio del diálogo afgano después del canje de prisioneros.



Las fuerzas terrestres de EEUU comenzaron a reducir su presencia en Afganistán el 1 de mayo, proceso que se prevé concluir hacia el 11 de septiembre de 2021.



El Gobierno afgano y los talibanes también negocian un acuerdo de paz desde el 12 de septiembre de 2020, pero ese proceso no ha llevado al cese de las hostilidades. (Sputnik)