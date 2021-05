Convocan en Costa Rica manifestación por la paz

San José, 30 may (Prensa Latina) Ante los vientos de violencia que vive hoy Centroamérica, incluso con la posibilidad de una guerra, una organización social de Costa Rica convocó a una manifestación por la paz el próximo martes en esta capital.

La convocatoria del Frente de Solidaridad con la lucha por la Justicia Social, por la Paz y la Autodeterminación de los Pueblos (Frepas) precisa que ‘vientos de violencia se ciernen sobre Centroamérica, se imponen intereses que pretenden desestabilizar y generar, incluso, una guerra’.

Divulgada en su perfil de Facebook y en otras redes sociales, la convocatoria apunta que esta grave situación empieza a gestarse desde intereses externos a los centroamericanos, mediante el financiamiento de campañas en los medios comunicación que incentivan la xenofobia, el odio y la violencia.



Considera que los conflictos erosionan el respeto a los derechos humanos, retardan el progreso, generan desintegración social y son, en definitiva, el mayor azote de la humanidad.



‘Los costarricenses nos hemos caracterizado en la lucha por la paz en el mundo, en contra de la intervención en los asuntos internos de las naciones y por la libre autodeterminación de estas a desarrollar su propio destino’, resalta el texto.



Pero, denuncia, diferentes fuerzas externas quieren hoy que nuestra Costa Rica se incorpore a acciones que conllevan la violencia, la destrucción y la muerte de hermanos de otras naciones.



‘Con la constitución de organismos como el llamado ‘Grupo de Lima’, pretenden desestabilizar y crear caos en países hermanos’, asegura y puntualiza que Centroamérica no puede y no debe volver a los tiempos de las cruentas guerras que cegaron la vida de miles de personas y provocaron el exilio de millones.



Por eso, el Frepas llama ‘a todas las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, de solidaridad, a toda la ciudadanía, a manifestarnos por la paz, por la libre autodeterminación de los pueblos, no queremos la guerra’.



La manifestación-concentración del Frepas será el próximo martes, a partir de las 17:00 hora local, ante el Monumento a Juan Rafael ‘Juanito’ Mora Porras, ubicado frente a la sede de Correos de Costa Rica, en el centro de esta capital.