Demócratas preparan investigación sobre ataque al Capitolio de EEUU

Washington, 30 may (Prensa Latina) La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, seguirá adelante con una investigación independiente sobre el ataque al Capitolio el 6 de enero pasado, informó hoy el diario The Hill.

Los preparativos para tal pesquisa se aceleraron después de que los senadores republicanos bloquearon el viernes un proyecto de ley que pretendía crear una comisión para investigar dichos disturbios en la sede del Congreso por parte de seguidores del expresidente Donald Trump.

Entre los planes de Pelosi estaría la creación de un comité selecto centrado únicamente en la violencia de ese día, con énfasis en la responsabilidad del exmandatario Trump, a quien se acusa de instigar la incursión.



Los demócratas tenían esa opción como una especie de último recurso, una advertencia poco sutil de que las investigaciones continuarían incluso si los republicanos impidieran la formación de un panel independiente, inspirado en la comisión bipartidista del 11 de septiembre.



Pero según The Hill, tras el rechazo de los republicanos del Senado el viernes para hundir la investigación externa, ‘los demócratas dicen que no tienen más remedio que pasar a un Plan B’.



Al respecto, el representante Jamie Raskin (D), quien se desempeñó como el principal fiscal en el segundo juicio político contra Trump, dijo a The Hill que la maniobra del partido rojo ‘para encubrir la verdad sobre el ataque al Capitolio es un abuso de poder escandaloso’.



Ahora tendremos que seguir adelante sin el Senado para descubrir cómo realizar una investigación imparcial que Estados Unidos merece ‘, añadió el legislador.



En este contexto, el líder de la mayoría en el Senado, Charles Schumer (D), dejó abierta la posibilidad de que el Senado haga otro intento de promover una investigación externa.



Pero Pelosi insistió enérgicamente que creará un comité especial dedicado a explorar el ataque al Capitolio, tal como lo ha hecho con otros temas importantes, como el cambio climático y la respuesta del gobierno federal a la pandemia de Covid-19.



‘Honrando nuestra responsabilidad con el Congreso en el que servimos y el país que amamos, los demócratas procederán a encontrar la verdad’, dijo Pelosi.



Los republicanos del Senado estadounidense bloquearon el viernes un proyecto de ley destinado a formar una comisión para investigar el ataque, en un procedimiento para seguir adelante con la iniciativa avalada anteriormente por la Cámara de Representantes.



La votación fue de 54-35, por debajo de los 60 sufragios favorables que necesitaban sus promotores para superar un obstáculo inicial.



Estaba previsto que los senadores del partido rojo rechazaran la legislación después de días de advertir en público y en privado que la comisión los dañaría de cara a las elecciones de mitad de período de 2022, debido a los vínculos entre Trump y el ataque.