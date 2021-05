Lituana llama a sancionar a constructores de la primera central nuclear de Bielorrusia

Londres, 30 may (Sputnik).- La primera ministra lituana, Ingrida Simonytė, pidió a la Unión Europea que estudie sanciones a las empresas que construyen la primera central nuclear de Bielorrusia, a la luz del incidente con el vuelo de Ryanair de hace una semana, informó este domingo el periódico The Financial Times.



Según el diario, Simonytė pidió considerar «todo tipo de sanciones» contra Bielorrusia, incluidas contra varios sectores de su economía. En concreto, contra las compañías que participan en la construcción de la central nuclear en la localidad de Ostrovets (noroeste).



La jefa del Gabinete lituano, afirma el periódico, considera que el aterrizaje del avión de Ryanair en Minsk significa «la suspensión completa de todas las libertades que se valoran en la UE».



El pasado 23 de mayo, un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair, que cubría la ruta de Atenas a Vilna, realizó un aterrizaje de emergencia en Minsk por una alerta de bomba que resultó falsa.



Durante la escala del avión, las autoridades detuvieron a Román Protasévich, uno de los fundadores del canal opositor de Telegram Nexta, considerado extremista en Bielorrusia, y a su compañera, la ciudadana rusa Sofía Sapega.



La Unión Europea, Estados Unidos y otros países condenaron en términos contundentes el incidente con el avión y exigieron a Bielorrusia liberar a los detenidos.



Los líderes europeos cerraron el espacio aéreo comunitario para los aviones bielorrusos, así como llamaron a las aerolíneas europeas a evitar el territorio de Bielorrusia.



La central con tecnologías «post-Fukushima» contará con dos reactores de agua presurizada VVER-1200 que cumplen con las normas internacionales y recomendaciones de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica, y su potencia total será de 2.400 megavatios.



El primer reactor fue puesto en marcha en noviembre de 2020. El segundo reactor está prevista que comience a operar en mayo de 2022. (Sputnik)