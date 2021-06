Covid-19 contribuyó a deterioro de la paz global en 2020 (Gráfico)

Londres, 17 jun (Prensa Latina) La pandemia de Covid-19 contribuyó de manera significativa al deterioro de la paz mundial en 2020, al generar protestas violentas e inestabilidad política en un mayor número de países, según informe divulgado hoy aquí.

El reporte publicado por el Instituto internacional para la Economía y la Paz señala que el año pasado se registraron cerca de 15 mil manifestaciones violentas y disturbios a nivel global, y de ellas, más de cinco mil tuvieron como trasfondo las medidas impuestas para evitar la propagación de la enfermedad.

Tiene su sede principal en Sídney, Australia, y oficinas en Nueva York, Ciudad de México y La Haya.

Costa Rica en el Rankin de Paz Global

Costa Rica se encuentra en una buena situación en el ranking de paz global, ya que ocupa el puesto 32 de los 163 que analiza éste indicador. Ha mejorado su situación respecto al año anterior, ya que en 2019 estaba en el puesto 33. ha obtenido 1,691 puntos en el Índice de Paz Global (Global Peace Index) que publica el Institute for Economics and Peace, con lo que mejora su puntuación respecto al informe del año anterior, en el que obtuvo 1,706 puntos.

El Índice de Paz Global (Global Peace Index) es un indicador que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia de un país o región. Lo elaboran y publican desde el año 2007 el Institute for Economics and Peace junto a varios expertos de institutos para la paz y think tanks y el Centre for Peace and Conflict Studies, de la Universidad de Sydney, con datos procesados por la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist.