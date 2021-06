El empresariado español avala los indultos a los políticos catalanes presos

Bilbao (España), 17 jun (Sputnik).- La cuestión de los indultos a los nueve líderes independentistas catalanes presos protagonizó las primeras horas de las jornadas económicas que el Círculo de Economía organiza en Barcelona hasta el viernes.



El presidente de la principal organización patronal española, la CEOE, dijo en un programa de la emisora pública TVE en Cataluña que «si esto acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenido sea», en referencia a los indultos planteados por el Gobierno central para estos políticos, presentados como una medida de distensión en torno a la cuestión catalana.



Sin embargo, pocos minutos después y en el marco de las jornadas económicas citadas matizó lo dicho anteriormente especificando que con el uso del término «normalización» se refería a que «la gente cumpla la Constitución, el Estado de Derecho, respetando la ley y el Estatuto», en referencia al Estatuto de Autonomía de Cataluña.



Quien se mostró más diáfanamente a favor fue Javier Faus, el presidente del Círculo de Economía -Cercle d’Economia, en lengua catalana- el lobby empresarial catalán que organiza las jornadas por donde estos días pasa todo el establishment económico español y a cuya cena de inauguración acudió Felipe VI, en la noche del miércoles.



Faus dijo en la apertura del evento, ante el recién nombrado presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, tras una larga exposición apelando a la oportunidad de distensión que se abre con los nuevos aires de diálogo entre el Gobierno español y el catalán, que «cualquier medida amparada por el ordenamiento jurídico que fomente esta oportunidad, y los indultos lo son, tendrá el respaldo del Cercle».



Un mensaje reiterado en la mañana de este jueves por el vicepresidente de esta organización, cuando dijo que los indultos no deberían ser vistos como «concesiones inaceptables y vergonzosas», sino como el principio del diálogo y que la alternativa sería la «cronificación del conflicto».



Jordi Gual pronunció estas palabras en la presentación de la intervención que tuvo el líder de la oposición, Pablo Casado, del conservador Partido Popular, con una posición radicalmente contraria a que los políticos independentistas catalanes abandonen la cárcel.



Casado, no obstante, insistió en su idea de que los aludidos no mostraron en ningún momento ningún signo de arrepentimiento por los sucesos del otoño de 2017 que los llevaron a prisión, entre otras razones para oponerse a la medida de gracia planteada por el Estado. (Sputnik)