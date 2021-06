El presidente de Cataluña afirma que tras los indultos hay que pactar un referéndum

Barcelona (España), 22 jun (Sputnik).- El presidente de Cataluña, Pere Aragonès, afirmó este martes que tras los indultos concedidos por el Gobierno de España a los líderes encarcelados es el momento de pactar un referéndum de independencia.



«Es la hora de poner fin a la represión y de un referéndum acordado y que cuente con el aval internacional, como desea una amplísima mayoría de la población de Cataluña», declaró el líder catalán en una declaración institucional.



Aragonès se pronunció así poco después de hacerse pública la aprobación de los indultos para los nueve políticos y líderes sociales del proceso soberanista catalán condenados en 2019 por el Tribunal Supremo.



El presidente del Gobierno catalán celebró la inminente salida de la cárcel de los líderes tres años y medio después de su ingreso provisional en 2017.



«Entraron en prisión con el convencimiento de no haber cometido ningún delito y salen con la cabeza bien alta y las ideas intactas, con la voluntad reforzada de construir una república catalana libre y justa», manifestó.



Durante su breve intervención, Aragonès insistió en que los indultos son una medida de «alivio» para los condenados y sus familias pero no son la solución al conflicto territorial en Cataluña.



«No terminan con la represión contra los que queremos decidir libremente, ni acaban con la inhabilitación que continuará limitando derechos políticos y no resuelven la situación de los exiliados como el expresidente Carles Puigdemont», añadió.



Por ello, el mandatario volvió a exigir la amnistía total para todos los encausados por el proceso independentista y un compromiso del Gobierno de España de «trabajar para una solución acordada al conflicto con Cataluña».



Tras la concesión de los indultos, está previsto que Aragonès se reúna próximamente con el presidente de España, Pedro Sánchez, para abordar la reactivación de la mesa de diálogo y negociación entre gobiernos. (Sputnik)