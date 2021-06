Habemus vacuna Cuba! superiores a 50 por ciento de eficacia

La Habana, 22 jun (Prensa Latina) Sin humo blanco, pero con aplauso estremecedor en el teatro del CIGB y tuits de orgullo que colman hasta hoy las redes sociales, Cuba anunció ‘Habemus vacuna antiCovid-19’; y no una, sino dos.

Abdala, diseñada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), mostró un 92, 28 de eficacia en su esquema de tres dosis; apenas 48 horas después de que los expertos del Instituto Finlay de Vacunas (IFV) detallaran que su proyecto Soberana 02 había evidenciado 62 por ciento en dos dosis (falta sumar la tercera).

De esta forma, Cuba cuenta con dos vacunas que cumplen los requisitos mínimos de eficacia clínica declarados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló en Twitter el Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de la isla (BioCubaFarma).



‘Golpeados por dos pandemias (#COVID19 y #Bloqueo), nuestros científicos del Finlay y CIGB, han saltado por encima de todos los obstáculos y nos han dado dos vacunas muy efectivas: #SOBERANA02 y #Abdala’, escribió en la misma plataforma el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.



La etapa de investigación clínica fase III con Abdala comenzó el 22 de marzo en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, con 48 mil 290 voluntarios.



Una vez concluido dicho proceso, empezó el seguimiento a esas personas para evaluar la aparición de casos positivos con infección sintomática y así comparar las proporciones entre grupos vacunados y placebo a fin de evaluar la eficacia, puntualizó recientemente la doctora Verena Muzio, directora de Investigaciones Clínicas del CIGB.



Para ello, se recogió información de los que salen positivos, y cuando se acumula un número de casos de aproximadamente 50, tiene lugar la primera comprobación de eficacia, indicó la especialista.



Añadió que, cuando se detectan 100 casos de voluntarios confirmados con la infección se hace un segundo corte; mientras el tercero y final se realiza con 150, y es cuando se puede determinar la eficacia vacunal, ya como resultado final del estudio.



Abdala forma parte también de estudios de intervención en personas de mayor riesgo, entre ellas, personal de salud y del grupo empresarial BioCubaFarma, en varias provincias del país.



Asimismo, con este inmunizante se realiza la intervención en territorios y grupos vulnerables en la capital cubana y varias provincias del país, proceso en el cual han sido administradas un total de cuatro millones 885 mil 270 dosis de ambos candidatos.



Por su parte, y al igual que Abdala, la fase III del ensayo clínico de Soberana 02 dividió sus 44 mil 10 voluntarios en tres grupos para el estudio: dos experimentales y otro control con placebo.



Uno recibió dos dosis de la formulación en un intervalo de cero, 28 y 56 días, mientras al segundo se les administró igual esquema más una tercera de refuerzo con Soberana Plus.



La directora de investigaciones del IFV, Dagmar García, en una reciente intervención explicó que la eficacia de un candidato pasa por demostrar qué efecto tiene en la enfermedad sintomática, la severa, la infección y la trasmisión.



Recordó, además, que la OMS aprueba un 50 por ciento de eficacia en un candidato.



El 60 por ciento de eficacia en una vacuna que llegue al 90 por ciento de la población logra un impacto en salud; contrario a aquella con el 90 por ciento que solo se aplique en un 10 por ciento de la población, puntualizó.



Desde finales de diciembre el mundo afronta la campaña de vacunación más grande de la historia. Un resumen del sitio de estadísticas, Statista, señala que Pfizer y BioNTech, vacuna desarrollada por una farmacéutica estadounidense en conjunto con la tecnológica alemana, mostró un 95 por ciento de eficacia.



La otra propuesta del país norteamericano, de Moderna, alcanzó el 94,1 por ciento, según un artículo de The New York Times; mientras la vacuna de Oxford-AstraZeneca, presentó 76 por ciento de eficacia.



Por su parte, la vacuna de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, que solo requiere de una dosis, demostró una eficacia del 72 por ciento en un ensayo clínico en ese país norteamericano.



La vacuna rusa Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, muestra una eficacia del 91,6.



En el listado aparecen también las propuestas chinas como Sinopharm, con una eficacia de 79 por ciento; mientras que la Sinovac evidenció 51 por ciento para prevenir los casos de Covid-19 sintomáticos, según la OMS.