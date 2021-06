Sismo de magnitud 6 remece capital peruana

Lima, 23 jun (Sputnik).- Un fuerte terremoto azotó la noche del martes la región de Lima, en Perú.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el terremoto de magnitud 6,0 ocurrió hacia las 21:54 del martes (GMT-5) a una profundidad de 32 km a unos 33 km al suroeste de Mala, provincia de Cañete, en la región de Lima.



De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo generó desprendimiento de piedras en la Costa Verde.



No hay peligro de tsunami en el litoral peruano.



El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, afirmó que de momento no se registran daños. No obstante, pidió estar atentos y prepararse a una posible evacuación porque podría ocurrir réplicas. (Sputnik)