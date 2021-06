Diplomático mexicano afirma que agencia Sputnik hereda un tradición pionera

Ciudad de México, 24 jun (Sputnik).- El diplomático mexicano Rubén Beltrán dijo a Sputnik que esta agencia de noticias es heredera de una tradición pionera de Rusia, que se remonta al Gabinete de Información Soviético (Sovinformburó), que surgió hace 80 años, el 24 de junio de 1941, en el marco de la Gran Guerra Patria.



«Me gustaría reconocer la importancia del lanzamiento de Sputnik, y recordar cuando Miguel Bas, jefe del servicio en español, nos invitó a los embajadores para América Latina en Moscú para anunciarnos que se iba a tratar de un esfuerzo importante por recibir y transmitir comunicación, de allí el concepto del satélite como emblema», dijo a Sputnik quien fue más de tres año embajador de México en Rusia.



En efecto, aquel proyecto informativo pasó a llamarse RIA Nóvosti en 1961, y en 2013 se unió con La Voz de Rusia para conformar Rossiya Segodnya, que desarrolla desde 2014 su rama internacional: Sputnik.



«El objetivo de tener una comunicación moderna con el exterior me pareció, en su origen, una idea muy atractiva, el concepto marcado desde el propio nombre, que evoca un símbolo que ahora tenemos que mencionar en relación con la vacuna Sputnik V contra covid-19», dijo el diplomático que representó al país latinoamericano en Moscú desde abril de 2013 a junio de 2016.



Beltrán se refiere al primer satélite artificial de la historia que fue el Sputnik 1, lanzado el 4 de octubre de 1957 por la antigua Unión Soviética.



Por esa razón, expresó sus «felicitaciones por este aniversario al equipo de Rossiya Segodnya, que articula en este momento lo que en su momento fue RIA Nóvosti y al equipo de Sputnik que me tocó verlo nacer en Moscú hace casi siete años».



Un servicio para América Latina



El 12 de diciembre de 2014, surgió el servicio multimedia en español Sputnik Mundo junto con el servicio de noticias en español Sputnik Nóvosti, basada en los principios de «rapidez, objetividad y fiabilidad», con el lema «Decir lo que otros callan», para mostrar «el otro lado de la noticia».



«Es muy notable que ese proyecto comunicacional se ha venido logrando como agencia de noticias de corte más clásico, con una estructura moderna, porque el público latinoamericano ya estableció una clara diferencia entre lo que puede ser Sputnik, como heredera de RIA Nóvosti, y lo que son otros esfuerzos de comunicación de medios rusos», prosigue Beltrán.



El diplomático señala que «los movimientos de articular la comunicación hacia el exterior surgen en momentos clave de los países y el caso del lanzamiento de Sputnik ocurrió bajo un concepto novedoso».



El proyecto destinado a 500 millones de personas cuenta ahora con una red de más de 80 corresponsales en unos 50 países.



El diplomático indica que «cuando se utiliza el nombre del satélite Sputnik hay una segunda intención, que significa lanzamiento pero también novedad y una intención muy explícita de comunicación».



Comenta además que ese mensaje puede ser implementado en materia de salud, como la vacuna, o en materia de comunicación como la agencia, «en el marco de lo que significó durante la carrera por el Cosmos de los años 1960 viajar al espacio exterior».



Recuerda que, al asistir al evento de lanzamiento realizado en la sede de la agencia en Moscú, le pareció muy significativo «que en Occidente no se trata de acercarse a entender los esfuerzos de comunicación de cada país».



En vez de entenderlos en su contexto, cuestiona, «pareciera que se trata de cortar esos esfuerzos de comunicación conforme a los cartabones de Occidente».



El experimentado diplomático que partió de Moscú a representar a su país en Chile hasta 2020 considera que «en lo que se refiere a los países occidentales no se ha logrado entender el modelo, porque evidentemente es una comunicación de Estado, por decirlo de una forma, y de entrada tiene una etiqueta en Occidente».



Información y geopolítica



Estima importante destacar la intención de Rusia en el momento de lanzar Sputnik: «responde a un momento crítico, por todo lo que ocurrió en la escena internacional desde 2014 en adelante».



En aquel momento, reseña, las relaciones de Rusia con Occidente «entraron en pausa a partir del tema de Ucrania y la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte».



El mundo entra en un momento de franco receso para un proceso de acercamiento que buscaba «crear todo un arco de desarrollo y de comunicación desde Lisboa a Vladivostok, como se hablaba a principios de 2011 y 2012».



Sputnik «nace como una forma orgánica de responder con un nuevo tipo de comunicación y de llevar los mensajes, como contexto del nacimiento de este proyecto», reflexiona.



Desde el punto de vista de la historia, continúa, «ese momento marca los orígenes del nacimiento de la agencia para una comunicación distinta».



Recuerda que un dato llamó la atención a los embajadores en Moscú: «en aquel momento nos pareció positivo que hubiera una intencionalidad específica de desarrollar una comunicación con América Latina, en nuestro propio idioma, me pareció muy notable».



Afirma que en sus memorias de diplomático aprecia mucho «el momento cuando Miguel Bas nos habló de la vocación e intencionalidad de un especial interés de la comunicación con América Latina».



Ese esfuerzo, «ya ha calado en el continente, tiene su nicho y creo que tendrá un tramo por creer todavía pero con el nivel y la importancia de las comunicaciones digitales pienso que Sputnik está avanzando de buena manera».



Los procesos geopolíticos, enfatiza, también acompañan y ayudan al crecimiento de estos esfuerzos de comunicación, que «son parte de esos movimientos globales, van con ellos y dependen a su vez de los movimientos de la política internacional». (Sputnik)