Exguerrilleros piden perdón por secuestros en Colombia

Bogotá, 23 jun (Prensa Latina) Excomandantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), ahora partido Comunes, pidieron perdón hoy por los secuestros cometidos por estas guerrillas durante la guerra.

En un encuentro cara a cara con las víctimas de esa práctica, el primero después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el presidente de Comunes, Rodrigo Londoño expresó que asumen su responsabilidad y guardan la esperanza de que puedan sanar las heridas que ocasionaron.

A una sola voz, los firmantes del Acuerdo de Paz hemos solicitado con humildad que se nos perdone por los padecimientos que causamos las extintas FARC-EP con la lamentable práctica del secuestro, subrayó Londoño, conocido en la guerra como Timochenko.



En el encuentro realizado en el Teatro Libre de Chapinero, en esta capital, estuvo la excandidata presidencial Íngrid Betancourt quien fue secuestrada en 2002 y liberada el 2 de julio de 2008.



En su aporte al esclarecimiento de la verdad, recalcó que la reconciliación es una palabra que pesa mucho y el camino hacia ella pasa por una búsqueda de redención por parte de los victimarios.



‘Algún día tendremos que llorar juntos por el sufrimiento de ustedes, por el que nos causaron a nosotros y nuestras familias, y por el sufrimiento de Colombia que hoy lo vemos en los muchachos que están en las calles’, expresó Betancourt.



La Comisión de la Verdad, que organizó el espacio, considera que al propiciar un momento público con los testimonios de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidades de quienes participaron directamente de esos hechos, la sociedad puede reflexionar sobre su compromiso en la construcción de escenarios para la no repetición.



Tras escuchar a ambas partes, Francisco De Roux, sacerdote jesuita presidente de la Comisión de la Verdad, pidió que la memoria no incite a la venganza, sino que sea una memoria grande que ayude a comprender la tragedia.



Añadió que hay que transformar la memoria, mantenerla viva, con todo su dolor, porque es lo que hace pensar que lo intolerable no puede jamás volver a suceder.



Estuvieron en el acto los excomandantes Pastor Álape y Carlos Antonio Lozada, además de Londoño, entre otros firmantes de la paz, así como víctimas de secuestro y familiares.



Las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado firmaron el Acuerdo de Paz en 2016 con el que pusieron fin al conflicto armado más prolongado de Latinoamérica.



Desde entonces, se busca esclarecer la verdad de lo sucedió en la guerra para no incurrir en actos similares.