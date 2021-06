Congreso de Argentina sanciona ley con cupo del 1% del empleo estatal para personas trans

Buenos Aires, 25 jun (Sputnik).- El Senado de Argentina convirtió en ley un proyecto que garantiza el 1 por ciento de los cargos del sector público nacional para personas travestis, transexuales y transgénero.



«Con 55 votos afirmativos, 1 voto negativo y 6 abstenciones resulta aprobado, se convierte en ley, se comunica al Poder Ejecutivo», anunció el jueves la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma.



La propuesta, aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada, lleva el nombre de dos activistas del colectivo, Diana Sacayán y Lohana Berkin, la primera víctima de un travesticidio en octubre de 2015.



La normativa involucra a los tres poderes del Estado, de manera que se destine «una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero».



Por «personas travestis, transexuales y transgénero» se entiende «a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el de nacimiento».



Es decir, que la normativa beneficia a las personas travestis, transexuales y transgénero hayan o no efectuado el cambio registral del sexo, de nombre y de imagen que contempla la Ley nº 26.743 sobre el derecho a la identidad de género de las personas, sancionada y promulgada en mayo de 2012.



Los organismos aludidos en la legislación deberán promover iniciativas con perspectiva de género para favorecer la inclusión laboral de este colectivo.



El proyecto de ley, que partió de una iniciativa del Gobierno de Alberto Fernández, se promulgará cuando así lo disponga el Ejecutivo. (Sputnik)